нп.Титан

14 декабря – 12.00

Турнир по настольному теннису «В здоровом теле – здоровый дух».

Сельский Дом культуры нп.Титан приглашает всех желающих на спортивно-игровую программу по настольному теннису «В здоровом теле - здоровый дух». 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

11-13 декабря -

Личное первенство на призы Дома детского творчества по настольному теннису среди учащихся.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества, зал настольного тенниса.

12-21 декабря

Личное первенство города Апатиты по быстрым шахматам памяти Савчука Л.Л.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

г.Мончегорск

11 декабря - начало игр по расписанию

Проходит Первенство России по хоккею с мячом среди девушек 16-17 лет.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

сп.Тулома

15 декабря – 10.00

На хоккейном корте в Туломе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдёт региональный фестиваль дворового спорта «Хоккей в валенках 4х4». К соревнованиям допускаются команды и игроки со всех спортивных школ Мурманской области и муниципальных учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Общее число хоккеистов, заявляемых за команды должно быть не более 4 человек (включая 1-го вратаря).

К участию в фестивале допускаются команды предпочтительно в единой игровой форме.

Вратарская экипировка запрещена.Возрастные группы: 1-го дивизион - юноши 6-10 лет, 2-го дивизион - юноши 11-14 лет, 3-го дивизион - девушки от 7 лет и старше.

Программа соревнований: регистрация команд – 10.00 – 10.30; начало соревнований – 11.00; церемония открытия – 12.00; разминка – 12.30; продолжение соревнований – 12.45;церемония награждения – 17.00.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются по адресу электронной почты skolt51@mail.ru в срок до 14 декабря.

сп.Тулома.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров .

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

г.Мурманск

11 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Уральский трубник» (г.Первоуральск).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

11 декабря - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.