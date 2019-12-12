нп.Титан

14 декабря – 12.00

Турнир по настольному теннису «В здоровом теле – здоровый дух».

Сельский Дом культуры нп.Титан приглашает всех желающих на спортивно-игровую программу по настольному теннису «В здоровом теле - здоровый дух». 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

12 и 13 декабря

Личное первенство на призы Дома детского творчества по настольному теннису среди учащихся.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества, зал настольного тенниса.

12-21 декабря

Личное первенство города Апатиты по быстрым шахматам памяти Савчука Л.Л.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

сп.Тулома

15 декабря – 10.00

На хоккейном корте в Туломе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдёт региональный фестиваль дворового спорта «Хоккей в валенках 4х4». К соревнованиям допускаются команды и игроки со всех спортивных школ Мурманской области и муниципальных учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Общее число хоккеистов, заявляемых за команды должно быть не более 4 человек (включая 1-го вратаря).

К участию в фестивале допускаются команды предпочтительно в единой игровой форме.

Вратарская экипировка запрещена.Возрастные группы: 1-го дивизион - юноши 6-10 лет, 2-го дивизион - юноши 11-14 лет, 3-го дивизион - девушки от 7 лет и старше.

Программа соревнований: регистрация команд – 10.00 – 10.30; начало соревнований – 11.00; церемония открытия – 12.00; разминка – 12.30; продолжение соревнований – 12.45;церемония награждения – 17.00.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются по адресу электронной почты skolt51@mail.ru в срок до 14 декабря.

сп.Тулома.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров .

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

г.Мурманск

12 декабря - 11.00

Региональные соревнования «Смелость! Равенство! Решимость!». В областном спортивном мероприятии «Смелость! Равенство! Решимость!» участвуют инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

13 декабря – 13.00

Спортивные школы Заполярья примут участие в Фестивале «Созвездие спортивных школ». В этом году в Фестивале принимают участие делегации 40 спортивных школ Мурманской области в составе 6 человек, в том числе три спортсмена, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2018-2019 годов, в возрасте от 12 до 15 лет, представитель команды, руководитель и методист учреждения.

Программа Фестиваля разнообразна и включает как проведение физкультурного мероприятия для воспитанников спортивных школ региона - эстафета «Большие гонки», так и организацию круглых столов с руководителями и методистами спортивных школ.

По завершению фестиваля в 17.00 в правительстве Мурманской области состоится торжественная церемония награждения физкультурного актива региона по итогам 2019 года.

На торжественном вечере будут подведены итоги спортивного сезона, награждены сильнейшие спортсмены по видам спорта, показавшие наилучшие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренера, спортсмены-адаптивники, спортсмены-ветераны, лучшие игровые команды, спортивные журналисты, региональные спортивные федерации, а также победители иных номинаций.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.