Россияне скоро смогут посещать поликлиники без полисов ОМСМногодетным семьям – деньги вместо земли!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.12.19 08:30

Спортивная афиша

нп.Титан

14 декабря – 12.00

Турнир по настольному теннису «В здоровом теле – здоровый дух».

Сельский Дом культуры нп.Титан приглашает всех желающих на спортивно-игровую программу по настольному теннису «В здоровом теле - здоровый дух». 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

12 и 13 декабря

Личное первенство на призы Дома детского творчества по настольному теннису среди учащихся.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества, зал настольного тенниса.

12-21 декабря

Личное первенство города Апатиты по быстрым шахматам памяти Савчука Л.Л.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

сп.Тулома

15 декабря – 10.00

На хоккейном корте в  Туломе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдёт региональный фестиваль дворового спорта «Хоккей в валенках 4х4». К соревнованиям допускаются команды и игроки со всех спортивных школ Мурманской области и муниципальных учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Общее число хоккеистов, заявляемых за команды должно быть не более 4 человек (включая 1-го вратаря).

К участию в фестивале допускаются команды предпочтительно в единой игровой форме.

Вратарская экипировка запрещена.Возрастные группы: 1-го дивизион - юноши 6-10 лет, 2-го дивизион - юноши 11-14 лет, 3-го дивизион - девушки от 7 лет и старше.

Программа соревнований:  регистрация команд – 10.00 – 10.30; начало соревнований – 11.00; церемония открытия – 12.00; разминка – 12.30; продолжение соревнований – 12.45;церемония награждения – 17.00.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются по адресу электронной почты skolt51@mail.ru в срок до 14 декабря.

сп.Тулома.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров.

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

г.Мурманск

12 декабря - 11.00

Региональные соревнования «Смелость! Равенство! Решимость!». В областном спортивном мероприятии «Смелость! Равенство! Решимость!» участвуют инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

13 декабря – 13.00

Спортивные школы Заполярья примут участие в Фестивале «Созвездие спортивных школ». В этом году в Фестивале принимают участие делегации 40 спортивных школ Мурманской области в составе 6 человек, в том числе три спортсмена, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2018-2019 годов, в возрасте от 12 до 15 лет, представитель команды, руководитель и методист учреждения.

Программа Фестиваля разнообразна и включает как проведение физкультурного мероприятия для воспитанников спортивных школ региона - эстафета «Большие гонки», так и организацию круглых столов с руководителями и методистами спортивных школ.

По завершению фестиваля в 17.00 в правительстве Мурманской области состоится торжественная церемония награждения физкультурного актива региона по итогам 2019 года.

На торжественном вечере будут подведены итоги спортивного сезона, награждены сильнейшие спортсмены по видам спорта, показавшие наилучшие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренера, спортсмены-адаптивники, спортсмены-ветераны, лучшие игровые команды, спортивные журналисты, региональные спортивные федерации, а также победители иных номинаций.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.12.19 09:29
Пусть ОНФ дополнительно проверит, как и почему два здания бывших общежитий ММУ "исчезли", и как здание бывшего управления судоверфи вдруг стало жилым и пригодным для проживания...
Комментарий к новости:Дорога по улице Траловой в Мурманске оказалась ничейной и разбитой - ОНФ просит губернатора и прокуратуру вмешаться в ситуацию
Сергей
08.12.19 16:21
Строят сербы, китайцы, киргизы, Нову выдавливают. Снова прачка и не компетентность .
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Илья
07.12.19 05:45
По улице Свердлова тротуары не чистились вообще, когда снега было совсем мало. В дорожное управление звонили, и просили почистить - они плевать хотели на чьи-то "хотелки". А теперь тротуары совсем неп
Комментарий к новости:С выпавшим снегом не справляются ни лопата, ни грейдер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиРоссиян освободят от «банковского роуминга»-PRO ВалютуДоллар и евро торгуются вблизи уровней закрытия вчерашней сессии-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 287 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика