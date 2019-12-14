г.Кандалакша

15 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кандалакша - СШОР-13 (г.Мурманск). г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Полярные Зори

14 декабря - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Полярные Зори - Кандалакша.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

14 декабря - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.

нп.Титан

14 декабря – 12.00

Турнир по настольному теннису «В здоровом теле – здоровый дух».

Сельский Дом культуры нп.Титан приглашает всех желающих на спортивно-игровую программу по настольному теннису «В здоровом теле - здоровый дух». 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

14-21 декабря

Проходит личное первенство города Апатиты по быстрым шахматам памяти Савчука Л.Л.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

14 декабря - 11.00

Региональные отборочные соревнования Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

14 декабря - 15.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. ХК «Апатиты» - «МурманКСШОР» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

15 декабря - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. ХК «Апатиты» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

г.Мончегорск

15 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Мончегорск - Апатиты.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

16 и 17 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Зоркий» (г.Красногорск).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

18 декабря - 19.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

ЗАТО г.Островной

14 декабря - 13.30

Первенство города по настольному теннису.

ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1.

сп.Тулома

15 декабря – 11.00

На хоккейном корте в Туломе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдёт региональный фестиваль дворового спорта «Хоккей в валенках 4х4». К соревнованиям допускаются команды и игроки со всех спортивных школ Мурманской области и муниципальных учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Общее число хоккеистов, заявляемых за команды должно быть не более 4 человек (включая 1-го вратаря).

К участию в фестивале допускаются команды предпочтительно в единой игровой форме.

Вратарская экипировка запрещена.Возрастные группы: 1-го дивизион - юноши 6-10 лет, 2-го дивизион - юноши 11-14 лет, 3-го дивизион - девушки от 7 лет и старше.

Программа соревнований: регистрация команд – 10.00 – 10.30; начало соревнований – 11.00; церемония открытия – 12.00; разминка – 12.30; продолжение соревнований – 12.45;церемония награждения – 17.00.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются по адресу электронной почты skolt51@mail.ru в срок до 14 декабря.

сп.Тулома (Кольский район), хоккейный корт.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров .

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

г.Кола

14 декабря - 17.00

15 декабря - 15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

15 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кольский район - Кировск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

14 и 15 декабря - 10.00

Спортивная гимнастика. Первенство города Мурманска, посвященное памяти мастера спорта СССР В.В. Петровской

г.Мурманск, Казарменный пер., 19. ДЮСШ-1.

14 декабря - 11.00

Стрельба. Чемпионат города Мурманска по практической стрельбе.

г.Мурманск, ул.Туристов, 44. Спорткомплекс «Динамо», тир.

14 и 15 декабря - 11.30

Конькобежный спорт. Соревнования «Рождественские надежды».

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

14 декабря - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Енисей» (г.Красноярск).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

14 декабря - 15.00

Баскетбол. Чемпионат города Мурманска среди мужских и женских команд.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

15 декабря – 10.00

Шахматы. Чемпионат Мурманской области по классическим шахматам.

г.Мурманск, ул.Книповича, 23а. Дом физкультурника.

15 декабря – 11.00

Открытые соревнования «ЛИГА ВПК» по стрелковому многоборью среди команд военно-патриотических клубов, военно-патриотических объединений и кадетских классов Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Книповича, 46. Мурманский областной стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России.

15 декабря - 12.00

Хоккей с мячом. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

15 декабря - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

18 и 19 декабря

Художественная гимнастика. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

19 декабря - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.