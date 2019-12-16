г.Апатиты

16-21 декабря

Проходит личное первенство города Апатиты по быстрым шахматам памяти Савчука Л.Л.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

г.Мончегорск

16 и 17 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Зоркий» (г.Красногорск).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

18 декабря - 19.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров .

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

г.Мурманск

18 и 19 декабря

Художественная гимнастика. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

19 декабря - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.