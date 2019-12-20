г.Кандалакша

22 декабря - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Кандалакша - Апатиты.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

22 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Кубок города Кандалакша «Новогодняя гонка».

г.Кандалакша, левый берег реки Нива.

г.Полярные Зори

21 декабря - 13.00

Хоккей. Игры региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Мурманской области.

г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.

г.Кировск

21 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кировск - Кандалакша.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

20 и 21 декабря

Проходит личное первенство города Апатиты по быстрым шахматам памяти Савчука Л.Л.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

21 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Апатиты - ДЮСШ-4 (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Мончегорск

20 и 21 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Родина-2» (г.Киров).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

21 декабря - 12.00

Автомобильный спорт. Джип-спринт с элементами ориентирования «Снежная феерия 4.0».

г.Мончегорск, посёлок Верхний Нюд.

22 декабря - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Мончегорск - Ковдор.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

22 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Городские соревнования «Призы Деда Мороза».

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР, лыжные трассы.

24-25 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Строитель-2» (г.Сыктывкар).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

21 декабря - 12.00

Хоккей. Игры региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Мурманской области.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров .

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

ЗАТО г.Североморск

22 декабря – 10.30

Состоится открытие зимнего сезона по лыжным гонкам для детей дошкольного возраста – «Солнечные лучики».

Программа мероприятия: 10.30-11.00 – регистрация участников (дети от 1 до 8 лет); 11.00-11.10 – общее построение, открытие зимнего сезона по лыжным гонкам «Солнечные лучики»; 11.10 – старт участников на дистанции 1 км .

По окончании соревнований участникам будут выданы cертификаты.

ЗАТО г.Североморск, территория «Аллеи спорта» в городском парке.

г.Кола

21 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кольский район - Александровск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

21 декабря - 16.00

22 декабря - 15.00.

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

22 декабря - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Кольский район - Североморск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

21 декабря - 11.00

Стрельба. Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Спорткомплекс «Арктика».

22 декабря - 10.30

Лыжные гонки. Первенство города Мурманска, посвященное открытию зимнего спортивного сезона. Торжественное открытие.

г.Мурманск, Долина Уюта.

22 декабря - 11.30

Тхэквондо. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Флотский, пр., 1 Спортзал КДЮСШ-17.

22 декабря - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

23-25 декабря - 10.00

Игры региональных соревнований по хоккею среди юношей 9-10 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

23 и 24 декабря - 12.15

Фигурное катание. Первенство Мурманской области среди девушек и юношей.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

24 декабря - 21.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

24-25 декабря – 15.30

Конькобежный спорт. Соревнования «Рождественские надежды».

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

23-25 декабря - 20.00

Хоккей с мячом. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».