г.Кандалакша

22 декабря - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Кандалакша - Апатиты.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

22 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Кубок города Кандалакша «Новогодняя гонка».

г.Кандалакша, левый берег реки Нива.

г.Полярные Зори

21 декабря - 13.00

Хоккей. Игры региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Мурманской области.

г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.

г.Кировск

21 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Играют команды «Кировск» – «Кандалакша».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

21 декабря - 13.00

Состоится церемония открытия горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр».

г.Кировск, Северный склон горы Айкуайвенчорр.

г.Апатиты

21 декабря

Проходит личное первенство города Апатиты по быстрым шахматам памяти Савчука Л.Л.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

21 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Апатиты - ДЮСШ-4 (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Мончегорск

21 декабря - 12.00

Автомобильный спорт. Джип-спринт с элементами ориентирования «Снежная феерия 4.0».

г.Мончегорск, посёлок Верхний Нюд.

21 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Родина-2» (г.Киров).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

22 декабря - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Мончегорск - Ковдор.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

22 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Городские соревнования «Призы Деда Мороза».

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР, лыжные трассы.

24-25 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Строитель-2» (г.Сыктывкар).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

21 декабря - 11.30

Региональный этап Всероссийских соревнований по хоккею «Ночная хоккейная лига». Играют команды: «Апатит» – «Энергетик-КАС», «Элвис-Авто» – «Кола», «Гольфстрим» – «Кола», «Энергетик-КАС» – «Элвис-Авто», «Апатит» – «Гольфстрим».

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров .

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

ЗАТО г.Североморск

22 декабря – 10.30

Состоится открытие зимнего сезона по лыжным гонкам для детей дошкольного возраста – «Солнечные лучики».

Программа мероприятия: 10.30-11.00 – регистрация участников (дети от 1 до 8 лет); 11.00-11.10 – общее построение, открытие зимнего сезона по лыжным гонкам «Солнечные лучики»; 11.10 – старт участников на дистанции 1 км .

По окончании соревнований участникам будут выданы cертификаты.

ЗАТО г.Североморск, территория «Аллеи спорта» в городском парке.

г.Кола

21 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кольский район - Александровск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

21 декабря - 16.00

22 декабря - 15.00.

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

22 декабря - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Кольский район - Североморск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

21 декабря - 11.00

Стрельба. Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.

г.Мурманск, ул. Фролова, 2. Стрелковый клуб «Арктика».

21 декабря - 15.00

Чемпионат Мурманской области по лёгкой атлетике

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

22 декабря - 10.30

Лыжные гонки. Первенство города Мурманска, посвященное открытию зимнего спортивного сезона. Торжественное открытие.

г.Мурманск, Долина Уюта.

22 декабря - 11.30

Тхэквондо. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Флотский, пр., 1 Спортзал КДЮСШ-17.

22 декабря - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

23-25 декабря - 10.00

Игры региональных соревнований по хоккею среди юношей 9-10 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

23 и 24 декабря - 12.15

Фигурное катание. Первенство Мурманской области среди девушек и юношей.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

23 декабря – 17.30

В Ледовом дворце состоится крайняя в этом году торжественная церемония вручения знаков ГТО участникам, успешно выполнившим нормативы (тесты) комплекса ГТО. Будут вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки среди различных возрастных ступеней ГТО.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта, каб. 339.

23-25 декабря - 20.00

Хоккей с мячом. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

24 декабря - 21.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

24-25 декабря – 15.30

Конькобежный спорт. Соревнования «Рождественские надежды».

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».