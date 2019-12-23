г.Мончегорск

24-25 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Строитель-2» (г.Сыктывкар).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров .

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

г.Мурманск

23-25 декабря - 10.00

Игры региональных соревнований по хоккею среди юношей 9-10 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

23 и 24 декабря - 12.15

Фигурное катание. Первенство Мурманской области среди девушек и юношей.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

23 декабря – 17.30

В Ледовом дворце состоится крайняя в этом году торжественная церемония вручения знаков ГТО участникам, успешно выполнившим нормативы (тесты) комплекса ГТО. Будут вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки среди различных возрастных ступеней ГТО.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта, каб. 339.

23-25 декабря - 20.00

Хоккей с мячом. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

24 декабря - 21.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

24-25 декабря – 15.30

Конькобежный спорт. Соревнования «Рождественские надежды».

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».