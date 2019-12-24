Спортивная афиша
г.Кандалакша
24 декабря - 17.00
Соревнования «Снежная битва».
г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».
г.Мончегорск
24-25 декабря - 18.30
Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Строитель-2» (г.Сыктывкар).
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
пгт.Мурмаши
1 января - 12.00
Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию
В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.
Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!
Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!
Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.
пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.
г.Мурманск
24 и 25 декабря - 10.00
Игры региональных соревнований по хоккею среди юношей 9-10 лет.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
24 декабря - 12.15
Фигурное катание. Первенство Мурманской области среди девушек и юношей.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
24 и 25 декабря - 20.00
Хоккей с мячом. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
24 декабря - 21.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
24 и 25 декабря – 15.30
Конькобежный спорт. Соревнования «Рождественские надежды».
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».