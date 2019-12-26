Улицу Самойловой в Мурманске «отдают» Новому году и РождествуВ Хибинах проводится принудительный спуск лавин
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Мурманская область. Арктика26.12.19 08:30

Спортивная афиша

г.Апатиты

28 декабря – 15.00

Состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Северный флот».

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

28 декабря – 17.00

Пройдёт новогодний Блиц-турнир по русским шашкам среди учащихся.

Именные заявки подаются в свободной форме на турнире 28 декабря до 16.50.

г.Апатиты, ул.Строителей 23. Шахматно-шашечный центр Дома детского творчества.

29 декабря – 10.00

Состоятся соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». Дистанции 1, 2, 3 и 5 км в зависимости от возраста, Стиль свободный. Начало стартов  с 11.00.

Наряду с соревнованиями личного характера к участию на дистанцию 1 км приглашаем семейные команды, состоящие не менее чем из двух человек (ребёнок до 10 лет и его родитель). Для участия в семейном старте необходимо подать заявку не менее чем за 1 час до старта.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет»,  лыжные трассы.

29 декабря – 12.00

Состоятся игры Чемпионата и Спартакиады Мурманской области по баскетболу между сборными командами городов Апатиты, Североморск и Ковдор.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

5 января - 13.30

Рождественский лично-командный турнир по молниеносной игре в шахматы.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

шахматный клуб,

6 января – 12.00

Горные лыжи. Первенство города по горнолыжному спорту «Рождественская сказка».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп» (нп.Белореченский, гора Воробьиная).

6 января – 12.00

«Рождественский спринт» - соревнования по лыжным гонкам.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

8 января – 12.30

«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК  «Атлет», плавательный бассейн.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров.

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

 

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