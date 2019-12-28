Спортивная афиша
г.Ковдор
29 декабря - 13.00
Тяжёлая атлетика. Первенство детского оздоровительно-образовательного профильного центра Ковдорского района по пауэрлифтингу.
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортивно-оздоровительный комплекс ДООПЦ.
30 декабря - 18.00
Лыжные гонки. «Новогодняя гонка».
г.Ковдор, городской лыжный стадион.
г.Полярные Зори
1 января - 12.00
Массовый спорт. Забег обещаний.
г.Полярные Зори, парк отдыха и здоровья «Наш парк».
г.Апатиты
28 декабря – 15.00
Состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Северный флот».
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
28 декабря – 17.00
Пройдёт новогодний Блиц-турнир по русским шашкам среди учащихся.
Именные заявки подаются в свободной форме на турнире 28 декабря до 16.50.
г.Апатиты, ул.Строителей 23. Шахматно-шашечный центр Дома детского творчества.
29 декабря – 10.00
Состоятся соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». Дистанции 1, 2, 3 и
Наряду с соревнованиями личного характера к участию на дистанцию
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
29 декабря – 12.00
Состоятся игры Чемпионата и Спартакиады Мурманской области по баскетболу между сборными командами городов Апатиты, Североморск и Ковдор.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
5 января - 13.30
Рождественский лично-командный турнир по молниеносной игре в шахматы.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
шахматный клуб,
6 января – 12.00
Горные лыжи. Первенство города по горнолыжному спорту «Рождественская сказка».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп» (нп.Белореченский, гора Воробьиная).
6 января – 12.00
«Рождественский спринт» - соревнования по лыжным гонкам.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
8 января – 12.30
«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет», плавательный бассейн.
г.Мончегорск
28 декабря - 12.00
Горные лыжи. Первенство города Мончегорска «Приз Новый год».
Мончегорск, городской парк им С.Е. Бровцева.
28 декабря - 15.00
29 декабря - 11.00
Бокс. Чемпионат и первенство города Мончегорска «Новогодние надежды».
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
г.Оленегорск
28 декабря - 10.30
Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы по хоккею. Играют команды «Торговый порт» – «Север».
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый Дворец.
28 декабря - 12.00
Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы по хоккею. Играют ХК «Кола» – ХК «Ревда».
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый Дворец.
28 декабря - 13.30
Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы по хоккею. Играют команды «Апатит» и «Торговый порт».
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый Дворец.
28 декабря - 15.00
Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы по хоккею. Играют команды «Горняк» и «Север».
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый Дворец.
28 декабря - 16.30
Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы по хоккею. Играют команды ХК «Кола» и «Апатит».
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый Дворец.
28 декабря - 18.00
Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы по хоккею. Играют команды ХК «Ревда» и сборная Мурманска.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый Дворец.
29 декабря - 14.00
Традиционная новогодняя встреча по хоккею на Кубок главы города Оленегорска.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.
пгт.Мурмаши
1 января - 12.00
Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию
В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.
Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!
Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!
Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.
пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.
г.Кола
28 декабря -12.00
Единоборства. Кубок Мурманской области по ММА.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
29 декабря - 15.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
г.Мурманск
28 декабря - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу, посвященные памяти вице-чемпионки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
28 декабря - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
28-29 декабря - 11.30
Конькобежный спорт. Соревнования «Заполярные коньки».
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
28 декабря - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Мурманск-1 - Мурманск-2.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, Дворец спорта.
28 декабря - 14.30
Хоккей с мячом. Кубок города Мурманска. Матч за 3-е место.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
28 декабря - 15.00
Чемпионат Мурманской области по хоккею. Играют команды «Северный флот» – ХК «Апатит».
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спота.
29 декабря - 11.30
Лыжные гонки. Чемпионат и первенство Мурманской области. Региональные соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
29 декабря - 12.00
Хоккей с мячом. Кубок города Мурманска. Финал.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
31 декабря - 23.00-0.400
Новогодняя ночь на катке. Гостей ждут всеми любимые Дед Мороз и Снегурочка, праздничный салют, множество подарков и сюрпризов, конкурсы и игры, музыкальная программа, игристый комплимент. Главной фишкой ночи станет концерт одной из самых популярных групп Мурманска, какой именно - организаторы держат в секрете. 0+
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
5 января – 13.00
В рамках Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» пройдут региональные соревнования «Бегом в марафонский подъём наперегонки с оленем Праздника Севера». Участие в соревнованиях могут принять дети (до 12 лет) на дистанцию 100 метров и взрослые (с 13 лет) на дистанцию 400 метров.
В 13.00 состоится зажигательная разминка под музыку, а в 13.15 будет дан общий старт. На финише всех участников будут ждать сувениры на память от «оленя», сладкие мандарины, горячий чай с баранками. Победителям и участнику в самом необычном костюме - призы с символикой Праздника Севера.
г.Мурманск, Долина Уюта. Лыжный стадион с/к «Долина Уюта».