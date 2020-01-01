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Мурманская область. Арктика01.01.20 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

2-8 января

Оздоровительное катание на коньках.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

4 января - 13.00-17.00

Чемпионат города по мини-футболу.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

5, 6, 7 и 8 января  - 13.00 -17.00

Чемпионат города по баскетболу.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

6 января - 14.00

Спортивно-развлекательные игры «Зимние забавы».

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

6 января - 16.00

Спортивное мероприятие «Рождественские старты».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная площадка.

6 января - 16.30

Спортивное мероприятие «Снежный бой».

г.Кандалакша,, ул. Кировская, 24а. 1Спортивная площадка.

г.Полярные Зори

1 января - 12.00

Массовый спорт. Забег обещаний.

г.Полярные Зори, парк отдыха и здоровья «Наш парк» (у карандашей).

13 января – 18.30 и 20.00

Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru

Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.

Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Апатиты

5 января - 13.30

Рождественский лично-командный турнир по молниеносной игре в шахматы.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

шахматный клуб,

6 января – 12.00

Горные лыжи. Первенство города по горнолыжному спорту «Рождественская сказка».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп» (нп.Белореченский, гора Воробьиная).

6 января – 12.00

«Рождественский спринт» - соревнования по лыжным гонкам.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

8 января – 12.30

«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК  «Атлет», плавательный бассейн.

г.Мончегорск

5 января - 12.00

Региональные соревнования на Первенство «Гольфстрима» по флорбол.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 5. АНО «СК «Гольфстрим».

5 января

Весёлые старты «Рождественская встреча».

г.Мончегорск, Горнолыжная база «Лопарьстан».

8 января - 12.00

Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжный стадион СШОР.

г.Оленегорск

3 января - 12.00

«Новогодние забеги» - эстафеты на коньках.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион МБУ СШ «Олимп».

4, 5, 6 и 7 января - 10.00-16.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт».

г.Оленегорск, лесопарк.

нп.Высокий

2, 3, 4 и 6 января - 10.00

Массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей.

нп.Высокий, лесопарк.

3 января -10.00

Спортивный праздник для военнослужащих и их семей.

нп.Высокий, лесопарк.

6 января - 12.00

Военизированная эстафета для военнослужащих.

нп.Высокий, лесопарк.

пгт.Мурмаши

1 января - 12.00

Состоится «Забег обещаний». Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров.

В 2019 году более 12 тысяч человек из 226 городов мира приняли участие в акции. Кто-то бежал на Бали, кто-то по Центральному парку в Нью-Йорке, а кто-то в полярную ночь по небольшому посёлку Мурмаши. Организаторы уверены, что забег в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.

Вход свободный. Необходима регистрация. Приветствуется наличие новогодней шапочки и праздничного настроения. После забега традиционно чаепитие и празднование Нового года!

Делиться своими обещаниями и фотографиями с «Забега обещаний» в социальных сетях можно с тегом #забегобещаний и #спортличныхдостижений. Вместе мы сделаем год особенным!

Забег обещаний в Мурманской области состоится уже во второй раз в сказочном лесу посёлка Мурмаши.

пгт.Мурмаши, ул. Цесарского, 16. Лыжная база ДЮСШ Кольского района.

г.Мурманск

5 января – 13.00

В рамках Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» пройдут региональные соревнования «Бегом в марафонский подъём наперегонки с оленем Праздника Севера». Участие в соревнованиях могут принять дети (до 12 лет) на дистанцию  100 метров и взрослые (с 13 лет) на дистанцию  400 метров.

В 13.00 состоится зажигательная разминка под музыку, а в 13.15 будет дан общий старт.  На финише всех участников будут ждать сувениры на память от «оленя», сладкие мандарины, горячий чай с баранками. Победителям и участнику в самом необычном костюме - призы с символикой Праздника Севера.

г.Мурманск, Долина Уюта. Лыжный стадион с/к «Долина Уюта».

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