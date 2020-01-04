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Мурманская область. Арктика04.01.20 08:00

Спортивная афиша

г.Кандалакша

4-8 января

Оздоровительное катание на коньках.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

4 января - 13.00-17.00

Чемпионат города по мини-футболу.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

5, 6, 7 и 8 января  - 13.00 -17.00

Чемпионат города по баскетболу.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

6 января - 14.00

Спортивно-развлекательные игры «Зимние забавы».

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

6 января - 16.00

Спортивное мероприятие «Рождественские старты».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная площадка.

6 января - 16.30

Спортивное мероприятие «Снежный бой».

г.Кандалакша,, ул. Кировская, 24а. 1Спортивная площадка.

пгт.Никель

4 января – 16.00

Ежегодный Чемпионат ползунков-бегунков.

пгт.Никель, Спортивная ул., 12. СК «Металлург».

5 января – 16.00

Новогодние весёлые старты на коньках.

пгт.Никель, Спортивная ул., 12. СК «Металлург».

г.Полярные Зори

13 января – 18.30 и 20.00

Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru

Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.

Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Апатиты

5 января - 13.30

Рождественский лично-командный турнир по молниеносной игре в шахматы.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

шахматный клуб,

6 января – 12.00

Горные лыжи. Первенство города по горнолыжному спорту «Рождественская сказка».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп» (нп.Белореченский, гора Воробьиная).

6 января – 12.00

«Рождественский спринт» - соревнования по лыжным гонкам.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

8 января – 12.30

«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК  «Атлет», плавательный бассейн.

г.Мончегорск

5 января - 12.00

Региональные соревнования на Первенство «Гольфстрима» по флорбол.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 5. АНО «СК «Гольфстрим».

5 января

Весёлые старты «Рождественская встреча».

г.Мончегорск, Горнолыжная база «Лопарьстан».

8 января - 12.00

Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжный стадион СШОР.

г.Оленегорск

4, 5, 6 и 7 января - 10.00-16.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт».

г.Оленегорск, лесопарк.

ЗАТО г.Видяево

4 января – 12.00

Зимние игры для детей и родителей.

ЗАТО г.Видяево, ул.Центральная. Территория возле Дома офицеров.

5 января – 11.00

Спортивный праздник на катке «Ледовый калейдоскоп».

ЗАТО г.Видяево, ул. Заречная, 60. МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1, хоккейный корт.

5 января – 13.00

Физкультурно-массовое мероприятие для сотрудников, воспитанников и их родителей «Рождественские каникулы».

ЗАТО г.Видяево, ул. Нагорная, 4. Территория МБДОУ № 1.

ЗАТО г.Островной

4 января - 12.00

День зимних забав на свежем воздухе для детей оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.

ЗАТО г.Островной», ул.Бессонова, 2.  МБУДО «ДДТ, спортивная площадка у здания.

8 января - 11.00

Спортивно-игровая программа для детей «Вихри снежные крутя».

ЗАТО г.Островной», ул.Бессонова, 2. Спортивный зал МБУДО «ДДТ».

нп.Высокий

4 и 6 января - 10.00

Массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей.

нп.Высокий, лесопарк.

6 января - 12.00

Военизированная эстафета для военнослужащих.

нп.Высокий, лесопарк.

ЗАТО г.Североморск

7 января - 12.00-16.00

Открытые городские соревнования по бильярду «Рождественский турнир». Участники от 18 лет.

ЗАТО г.Североморск, ул.Советская, 22а. ТЦ «Лев».

8-15 января – по отдельному расписанию

Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

5 января – 13.00

В рамках Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» пройдут региональные соревнования «Бегом в марафонский подъём наперегонки с оленем Праздника Севера». Участие в соревнованиях могут принять дети (до 12 лет) на дистанцию  100 метров и взрослые (с 13 лет) на дистанцию  400 метров.

В 13.00 состоится зажигательная разминка под музыку, а в 13.15 будет дан общий старт.  На финише всех участников будут ждать сувениры на память от «оленя», сладкие мандарины, горячий чай с баранками. Победителям и участнику в самом необычном костюме - призы с символикой Праздника Севера.

г.Мурманск, Долина Уюта. Лыжный стадион с/к «Долина Уюта».

6 января - 12.00

Спортивный праздник, посвященный открытию 49-го массового конкурса «Лыжня-2020 зовет!».

г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).

8 января – 12.00

49-й конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».

г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).

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