Спортивная афиша
г.Кандалакша
4-8 января
Оздоровительное катание на коньках.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
4 января - 13.00-17.00
Чемпионат города по мини-футболу.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
5, 6, 7 и 8 января - 13.00 -17.00
Чемпионат города по баскетболу.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
6 января - 14.00
Спортивно-развлекательные игры «Зимние забавы».
г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».
6 января - 16.00
Спортивное мероприятие «Рождественские старты».
г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная площадка.
6 января - 16.30
Спортивное мероприятие «Снежный бой».
г.Кандалакша,, ул. Кировская, 24а. 1Спортивная площадка.
пгт.Никель
4 января – 16.00
Ежегодный Чемпионат ползунков-бегунков.
пгт.Никель, Спортивная ул., 12. СК «Металлург».
5 января – 16.00
Новогодние весёлые старты на коньках.
пгт.Никель, Спортивная ул., 12. СК «Металлург».
г.Полярные Зори
13 января – 18.30 и 20.00
Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.
Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru
Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.
Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Апатиты
5 января - 13.30
Рождественский лично-командный турнир по молниеносной игре в шахматы.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
шахматный клуб,
6 января – 12.00
Горные лыжи. Первенство города по горнолыжному спорту «Рождественская сказка».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп» (нп.Белореченский, гора Воробьиная).
6 января – 12.00
«Рождественский спринт» - соревнования по лыжным гонкам.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
8 января – 12.30
«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет», плавательный бассейн.
г.Мончегорск
5 января - 12.00
Региональные соревнования на Первенство «Гольфстрима» по флорбол.
г.Мончегорск, просп. Кирова, 5. АНО «СК «Гольфстрим».
5 января
Весёлые старты «Рождественская встреча».
г.Мончегорск, Горнолыжная база «Лопарьстан».
8 января - 12.00
Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка».
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжный стадион СШОР.
г.Оленегорск
4, 5, 6 и 7 января - 10.00-16.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт».
г.Оленегорск, лесопарк.
ЗАТО г.Видяево
4 января – 12.00
Зимние игры для детей и родителей.
ЗАТО г.Видяево, ул.Центральная. Территория возле Дома офицеров.
5 января – 11.00
Спортивный праздник на катке «Ледовый калейдоскоп».
ЗАТО г.Видяево, ул. Заречная, 60. МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1, хоккейный корт.
5 января – 13.00
Физкультурно-массовое мероприятие для сотрудников, воспитанников и их родителей «Рождественские каникулы».
ЗАТО г.Видяево, ул. Нагорная, 4. Территория МБДОУ № 1.
ЗАТО г.Островной
4 января - 12.00
День зимних забав на свежем воздухе для детей оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.
ЗАТО г.Островной», ул.Бессонова, 2. МБУДО «ДДТ, спортивная площадка у здания.
8 января - 11.00
Спортивно-игровая программа для детей «Вихри снежные крутя».
ЗАТО г.Островной», ул.Бессонова, 2. Спортивный зал МБУДО «ДДТ».
нп.Высокий
4 и 6 января - 10.00
Массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей.
нп.Высокий, лесопарк.
6 января - 12.00
Военизированная эстафета для военнослужащих.
нп.Высокий, лесопарк.
ЗАТО г.Североморск
7 января - 12.00-16.00
Открытые городские соревнования по бильярду «Рождественский турнир». Участники от 18 лет.
ЗАТО г.Североморск, ул.Советская, 22а. ТЦ «Лев».
8-15 января – по отдельному расписанию
Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Мурманск
5 января – 13.00
В рамках Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» пройдут региональные соревнования «Бегом в марафонский подъём наперегонки с оленем Праздника Севера». Участие в соревнованиях могут принять дети (до 12 лет) на дистанцию
В 13.00 состоится зажигательная разминка под музыку, а в 13.15 будет дан общий старт. На финише всех участников будут ждать сувениры на память от «оленя», сладкие мандарины, горячий чай с баранками. Победителям и участнику в самом необычном костюме - призы с символикой Праздника Севера.
г.Мурманск, Долина Уюта. Лыжный стадион с/к «Долина Уюта».
6 января - 12.00
Спортивный праздник, посвященный открытию 49-го массового конкурса «Лыжня-2020 зовет!».
г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).
8 января – 12.00
49-й конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».
г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).