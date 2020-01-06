Спортивная афиша
г.Кандалакша
6-8 января
Оздоровительное катание на коньках.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
6, 7 и 8 января - 13.00 -17.00
Чемпионат города по баскетболу.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
6 января - 14.00
Спортивно-развлекательные игры «Зимние забавы».
г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».
6 января - 16.00
Спортивное мероприятие «Рождественские старты».
г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная площадка.
6 января - 16.30
Спортивное мероприятие «Снежный бой».
г.Кандалакша,, ул. Кировская, 24а. 1Спортивная площадка.
г.Полярные Зори
13 января – 18.30 и 20.00
Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.
Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru
Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.
Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Кировск»
6 января – 11.00
«Весёлые старты».
г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
8 января – 11.00
Спортивный праздник «Зимние забавы».
г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
нп.Титан
6 января – 11.00
Спортивная игра «Зимние забавы».
нп.Титан, 15. Начальная школа МБОУ «ООШ № 8».
8 января – 11.00
Спортивные состязания «Богатырские забавы».
нп.Титан, 15. Начальная школа МБОУ «ООШ № 8».
нп.Коашва
6 января – 11.00
Турнир по баскетболу.
нп.Коашва, 3. МБОУ «СОШ № 10», спортивный зал.
7 января – 11.00
Турнир по волейболу.
нп.Коашва, 3. МБОУ «СОШ № 10», спортивный зал.
г.Апатиты
6 января – 12.00
Горные лыжи. Первенство города по горнолыжному спорту «Рождественская сказка».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп» (нп.Белореченский, гора Воробьиная).
6 января – 12.00
«Рождественский спринт» - соревнования по лыжным гонкам.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
8 января – 12.30
«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет», плавательный бассейн.
г.Мончегорск
8 января - 12.00
Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка».
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжный стадион СШОР.
г.Оленегорск
6 и 7 января - 10.00-16.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт».
г.Оленегорск, лесопарк.
г.Гаджиево
7 января – 12.00
Рождественская лыжная гонка.
г.Гаджиево, ул.Душенова, 86а. МБОУ ДО ДЮСШ, лыжная трасса.
г.Полярный
6 января – 12.00
Рождественский стритбол ЗАТО Александровск.
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
6 января – 15.00
Турнир по настольному теннису.
г.Полярный, ул. Гаджиева, 1.
г.Снежногорск
6 января – 17.00-20.00
Массовое катание на коньках «Звонкий лёд».
г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 19. Хоккейный корт.
ЗАТО г.Островной
8 января - 11.00
Спортивно-игровая программа для детей «Вихри снежные крутя».
ЗАТО г.Островной», ул.Бессонова, 2. Спортивный зал МБУДО «ДДТ».
нп.Высокий
6 января - 10.00
Массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей.
нп.Высокий, лесопарк.
6 января - 12.00
Военизированная эстафета для военнослужащих.
нп.Высокий, лесопарк.
ЗАТО г.Североморск
7 января - 12.00-16.00
Открытые городские соревнования по бильярду «Рождественский турнир». Участники от 18 лет.
ЗАТО г.Североморск, ул.Советская, 22а. ТЦ «Лев».
8-15 января – по отдельному расписанию
Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Мурманск
6 января - 12.00
Спортивный праздник, посвященный открытию 49-го массового конкурса «Лыжня-2020 зовёт!».
г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).
8 января – 12.00
49-й конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».
г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).