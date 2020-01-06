г.Кандалакша

6-8 января

Оздоровительное катание на коньках.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

6, 7 и 8 января - 13.00 -17.00

Чемпионат города по баскетболу.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

6 января - 14.00

Спортивно-развлекательные игры «Зимние забавы».

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

6 января - 16.00

Спортивное мероприятие «Рождественские старты».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная площадка.

6 января - 16.30

Спортивное мероприятие «Снежный бой».

г.Кандалакша,, ул. Кировская, 24а. 1Спортивная площадка.

г.Полярные Зори

13 января – 18.30 и 20.00

Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru

Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.

Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Кировск»

6 января – 11.00

«Весёлые старты».

г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

8 января – 11.00

Спортивный праздник «Зимние забавы».

г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

нп.Титан

6 января – 11.00

Спортивная игра «Зимние забавы».

нп.Титан, 15. Начальная школа МБОУ «ООШ № 8».

8 января – 11.00

Спортивные состязания «Богатырские забавы».

нп.Титан, 15. Начальная школа МБОУ «ООШ № 8».

нп.Коашва

6 января – 11.00

Турнир по баскетболу.

нп.Коашва, 3. МБОУ «СОШ № 10», спортивный зал.

7 января – 11.00

Турнир по волейболу.

нп.Коашва, 3. МБОУ «СОШ № 10», спортивный зал.

г.Апатиты

6 января – 12.00

Горные лыжи. Первенство города по горнолыжному спорту «Рождественская сказка».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп» (нп.Белореченский, гора Воробьиная).

6 января – 12.00

«Рождественский спринт» - соревнования по лыжным гонкам.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

8 января – 12.30

«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет», плавательный бассейн.

г.Мончегорск

8 января - 12.00

Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжный стадион СШОР.

г.Оленегорск

6 и 7 января - 10.00-16.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт».

г.Оленегорск, лесопарк.

г.Гаджиево

7 января – 12.00

Рождественская лыжная гонка.

г.Гаджиево, ул.Душенова, 86а. МБОУ ДО ДЮСШ, лыжная трасса.

г.Полярный

6 января – 12.00

Рождественский стритбол ЗАТО Александровск.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

6 января – 15.00

Турнир по настольному теннису.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 1.

г.Снежногорск

6 января – 17.00-20.00

Массовое катание на коньках «Звонкий лёд».

г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 19. Хоккейный корт.

ЗАТО г.Островной

8 января - 11.00

Спортивно-игровая программа для детей «Вихри снежные крутя».

ЗАТО г.Островной», ул.Бессонова, 2. Спортивный зал МБУДО «ДДТ».

нп.Высокий

6 января - 10.00

Массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей.

нп.Высокий, лесопарк.

6 января - 12.00

Военизированная эстафета для военнослужащих.

нп.Высокий, лесопарк.

ЗАТО г.Североморск

7 января - 12.00-16.00

Открытые городские соревнования по бильярду «Рождественский турнир». Участники от 18 лет.

ЗАТО г.Североморск, ул.Советская, 22а. ТЦ «Лев».

8-15 января – по отдельному расписанию

Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

6 января - 12.00

Спортивный праздник, посвященный открытию 49-го массового конкурса «Лыжня-2020 зовёт!».

г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).

8 января – 12.00

49-й конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».

г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).