Спортивная афиша
г.Кандалакша
8 января
Оздоровительное катание на коньках.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
8 января - 13.00 -17.00
Чемпионат города по баскетболу.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
пгт.Умба
9 января – 12.00
Рождественская лыжная гонка.
пгт.Умба, Терский район, ул. 8 Марта, 1. Лыжная база.
г.Полярные Зори
13 января – 18.30 и 20.00
Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.
Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru
Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.
Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Кировск»
8 января – 11.00
Спортивный праздник «Зимние забавы».
г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».
8 января – 11.00
Игра путешествие по зимним сказкам «Новогодний маскарад».
г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ №
нп.Титан
8 января – 11.00
Спортивные состязания «Богатырские забавы».
нп.Титан, 15. Начальная школа МБОУ «ООШ № 8».
г.Апатиты
8 января – 12.30
«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет», плавательный бассейн.
г.Мончегорск
8 января - 12.00
Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка».
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжный стадион СШОР.
г.Полярный
8 и 9 января – 12.00
Рождественский турнир по мини-футболу.
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Детско-юношеская Спортивная школа им. Дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова, спортивный зал.
8 января – 12.00
«Снежный бой» (8-9-е классы).
г.Полярный, ул.Красный Горн, 6. МАОУ «Гимназия».
8 января – 12.00
Новогодний турнир по пионерболу.
г.Полярный, ул.Гагарина, 1. МАОУ ООШ № 2.
11 января – 12.00
Весёлые старты.
г.Полярный, ул.Гагарина, 1. МАОУ ООШ № 2.
ЗАТО г.Островной
8 января - 11.00
Спортивно-игровая программа для детей «Вихри снежные крутя».
ЗАТО г.Островной», ул.Бессонова, 2. Спортивный зал МБУДО «ДДТ».
ЗАТО г.Североморск
8-15 января – по отдельному расписанию
Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Мурманск
8 января – 12.00
49-й конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».
г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).