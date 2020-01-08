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Мурманская область. Арктика08.01.20 08:00

Спортивная афиша

г.Кандалакша

8 января

Оздоровительное катание на коньках.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

8 января  - 13.00 -17.00

Чемпионат города по баскетболу.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

пгт.Умба

9 января – 12.00

Рождественская лыжная гонка.

пгт.Умба, Терский район,  ул. 8 Марта, 1. Лыжная база.

г.Полярные Зори

13 января – 18.30 и 20.00

Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru

Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.

Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Кировск»

8 января – 11.00

Спортивный праздник «Зимние забавы».

г.Кировск, ул.Олимпийская, 57а. МБОУ «Хибинская гимназия».

8 января – 11.00

Игра путешествие по зимним сказкам «Новогодний маскарад».

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска».

нп.Титан

8 января – 11.00

Спортивные состязания «Богатырские забавы».

нп.Титан, 15. Начальная школа МБОУ «ООШ № 8».

г.Апатиты

8 января – 12.30

«Семейные старты» - спортивно-игровой праздник на воде для воспитанников СШ «Юность» и их родителей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК  «Атлет», плавательный бассейн.

г.Мончегорск

8 января - 12.00

Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Лыжный стадион СШОР.

г.Полярный

8 и 9 января – 12.00

Рождественский турнир по мини-футболу.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Детско-юношеская Спортивная школа им. Дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова, спортивный зал.

8 января – 12.00

«Снежный бой» (8-9-е классы).

г.Полярный, ул.Красный Горн, 6. МАОУ «Гимназия».

8 января – 12.00

Новогодний турнир по пионерболу.

г.Полярный, ул.Гагарина, 1. МАОУ ООШ № 2.

11 января – 12.00

Весёлые старты.

г.Полярный, ул.Гагарина, 1. МАОУ ООШ № 2.

ЗАТО г.Островной

8 января - 11.00

Спортивно-игровая программа для детей «Вихри снежные крутя».

ЗАТО г.Островной», ул.Бессонова, 2. Спортивный зал МБУДО «ДДТ».

ЗАТО г.Североморск

8-15 января – по отдельному расписанию

Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

8 января – 12.00

49-й конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».

г.Мурманск, спортивный комплекс «Снежинка» (12-й километр автоподъезда к городу Мурманску в районе Иванова ручья).

Комментарии

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