пгт.Умба

9 января – 12.00

Рождественская лыжная гонка.

пгт.Умба, Терский район, ул. 8 Марта, 1. Лыжная база.

г.Полярные Зори

13 января – 18.30 и 20.00

Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru

Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.

Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Полярный

9 января – 12.00

Рождественский турнир по мини-футболу.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Детско-юношеская Спортивная школа им. Дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова, спортивный зал.

11 января – 12.00

Весёлые старты.

г.Полярный, ул.Гагарина, 1. МАОУ ООШ № 2.

ЗАТО г.Североморск

9-15 января – по отдельному расписанию

Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».