г.Полярные Зори

11 января - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.

13 января – 18.30 и 20.00

Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru

Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.

Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Апатиты

12 января - 12.00

Ездовой спорт. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

12 января - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. ХК «Апатиты» - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

г.Снежногорск

11 января - 10.00

Борьба. Чемпионат и первенство Мурманской области среди женщин, юношей и девушек по вольной борьбе.

г.Снежногорск, ул.Флотская, 14. Универсальный спортивный зал.

12 января - 10.00

Борьба. Первенство Мурманской области по спортивной борьбе среди юношей и юниорок.

г.Снежногорск, ул.Флотская, 14. Универсальный спортивный зал.

ЗАТО г.Островной

10 января – 15.00

Спортивные соревнования по настольному теннису в ЗАТО г.Островной. Соревнования пройдут с 10 по 20 января

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2. Школа № 284.

г.Полярный

11 января – 12.00

Весёлые старты.

г.Полярный, ул.Гагарина, 1. МАОУ ООШ № 2.

ЗАТО г.Североморск

10-15 января – по отдельному расписанию

Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Кола

11 января - 12.45

Фитнес-аэробика. Чемпионат Мурманской области по хип-хопу.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

10 января - 9.00

Борьба. Первенство Мурманской области по дзюдо среди мальчиков и девочек до 15 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

10 января - 9.00

Фигурное катание. Первенство Мурманской области среди юниоров и юниорок.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

11 января - 9.00

Борьба. Первенство Мурманской области по дзюдо среди юношей до 23 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

11 января - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд Суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Байкал-Энергия» (г.Иркутск).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

11 января - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

12 января - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта.

12 января - 12.50

Чемпионат Мурманской области по фитнес-аэробике.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

14 и 15 января - 9.00

Лыжные гонки. Региональные соревнования по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах.

г.Мурманск, Долина Уюта.

15-17 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта.

16-18 января - 15.00

Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.