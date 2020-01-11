Спортивная афиша
г.Полярные Зори
11 января - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.
13 января – 18.30 и 20.00
Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.
Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru
Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.
Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Апатиты
12 января - 12.00
Ездовой спорт. Чемпионат Мурманской области.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.
12 января - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. ХК «Апатиты» - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
г.Снежногорск
11 января - 10.00
Борьба. Чемпионат и первенство Мурманской области среди женщин, юношей и девушек по вольной борьбе.
г.Снежногорск, ул.Флотская, 14. Универсальный спортивный зал.
12 января - 10.00
Борьба. Первенство Мурманской области по спортивной борьбе среди юношей и юниорок.
г.Снежногорск, ул.Флотская, 14. Универсальный спортивный зал.
г.Полярный
11 января – 12.00
Весёлые старты.
г.Полярный, ул.Гагарина, 1. МАОУ ООШ № 2.
ЗАТО г.Североморск
11-15 января – по отдельному расписанию
Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Кола
11 января - 12.45
Фитнес-аэробика. Чемпионат Мурманской области по хип-хопу.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
11 января - 9.00
Борьба. Первенство Мурманской области по дзюдо среди юношей до 23 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
11 января - 13.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд Суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Байкал-Энергия» (г.Иркутск).
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
11 января - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
12 января - 11.00
Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта.
12 января - 12.50
Чемпионат Мурманской области по фитнес-аэробике.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
14 и 15 января - 9.00
Лыжные гонки. Региональные соревнования по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах.
г.Мурманск, Долина Уюта.
15-17 января - 11.00
Биатлон. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта.
16-18 января - 15.00
Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.