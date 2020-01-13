г.Полярные Зори

13 января – 18.30 и 20.00

Состоится открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции». В состязаниях выступят лучшие горнолыжники и сноубордисты атомных станций России. Организаторы также по традиции приглашают принять участие в соревнованиях всех любителей горнолыжного спорта.

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.00.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 13 января 2020 (до 12.00) по телефону: (815-32)43271 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru

Специальная развлекательная программа готовится и для болельщиков.

Открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «На призы директора Кольской атомной станции» проводится более 15 лет. Ежегодно его участниками становятся более 200 спортсменов-любителей.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

ЗАТО г.Североморск

13-15 января – по отдельному расписанию

Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

14 и 15 января - 9.00

Лыжные гонки. Региональные соревнования по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах.

г.Мурманск, Долина Уюта.

15-17 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта.

16-18 января - 15.00

Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.