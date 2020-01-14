ЗАТО г.Североморск

14 и 15 января – по отдельному расписанию

Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

пгт.Мурмаши

25 января - 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.

Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!

пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.

г.Мурманск

14 и 15 января - 9.00

Лыжные гонки. Региональные соревнования по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах.

г.Мурманск, Долина Уюта.

15-17 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта.

16-18 января - 15.00

Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.