Спортивная афиша
ЗАТО г.Североморск
14 и 15 января – по отдельному расписанию
Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
пгт.Мурмаши
25 января - 12.00
Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.
Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!
пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.
г.Мурманск
14 и 15 января - 9.00
Лыжные гонки. Региональные соревнования по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах.
г.Мурманск, Долина Уюта.
15-17 января - 11.00
Биатлон. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта.
16-18 января - 15.00
Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.