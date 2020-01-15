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Мурманская область. Арктика15.01.20 08:30

Спортивная афиша

г.Апатиты

18 и 19 января – 10.00

Пройдёт турнир города Апатиты по настольному теннису «I Кубок ТТплэй». Соревнования пройдут в одиночном разряде и среди команд в составе двух спортсменов.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 18 января по тел. 8 (996) 763-61-82 (https://vk.com/vs02092011) Мещанинов Дмитрий.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», спортивный зал.

г.Мончегорск

1 февраля – 9.00

2 февраля – 11.00

В Мончегорске на озере Имандра  состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.

Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).

Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.

г.Мончегорск, озеро Имандра.

ЗАТО г.Североморск

15 января – по отдельному расписанию

Первенство города Североморска по волейболу среди мужских команд ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

пгт.Мурмаши

25 января - 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.

Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!

пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.

г.Мурманск

15 января - 9.00

Лыжные гонки. Региональные соревнования по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах.

г.Мурманск, Долина Уюта.

15-17 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта.

16-18 января - 15.00

Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.

Комментарии

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