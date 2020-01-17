Спортивная афиша
г.Кировск
19 января - 11.30
Массовый спорт. Всероссийский день снега.
г.Кировск, ГК «Большой Вудьявр».
21 и 22 января - 11.00
Горные лыжи. Чемпионат и первенство Мурманской области (скоростные дисциплины).
г.Кировск, ГК «Большой Вудьявр».
г.Апатиты
18 и 19 января – 10.00
Пройдёт турнир города Апатиты по настольному теннису «I Кубок ТТплэй». Соревнования пройдут в одиночном разряде и среди команд в составе двух спортсменов.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 18 января по тел. 8 (996) 763-61-82 (https://vk.com/vs02092011) Мещанинов Дмитрий.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», спортивный зал.
19 января - 12.00
Региональные соревнования по баскетболу среди старшей возрастной группы. Апатиты - Североморск.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
19 января - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области по баскетболу. Апатиты - Североморск.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
22 января - 10.00
Хоккей. Региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (юноши 2009-2010 г. р.).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
2 февраля – 10.30
Состоится «Снежный забег-2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций 20 км и 10 км.
г.Апатиты, здание катка «Академический».
г.Мончегорск
18 января - 13.00
Фитнес-аэробика. Первенство города Мончегорска.
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».
18 и 19 января - 9.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. СКФКиС.
19 января - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области по баскетболу. Мончегорск - Полярные Зори.
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».
19 января - 12.00
Региональные соревнования по баскетболу среди старшей возрастной группы. Мончегорск - Полярные Зори.
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».
1 февраля – 9.00
2 февраля – 11.00
В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.
Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).
Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.
г.Мончегорск, озеро Имандра.
г.Заполярный
18 и 19 января - 10.00
Хоккей. Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Баренц хоккейная лига».
г.Заполярный, крытый хоккейный корт.,
пгт.Мурмаши
25 января - 12.00
Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.
Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!
пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.
г.Кола
18 и 19 января - 11.00
Мотоспортивные дисциплины. Региональные соревнования на снегоходах.
г.Кола, Комсомольская горка.
18 января - 17.00
19 января - 15.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
19 января - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области по баскетболу. Мурманск - Оленегорск.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
17 января - 11.00
Биатлон. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта.
17-19 января - 12.00
Теннис. XХ традиционный детский турнир «Надежды тенниса».
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Теннисная школа «Смэш».
17 и 18 января - 15.00
Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.
18 и 19 января - 9.00
Карате. Чемпионат и первенство Мурманской области по кекусинкай.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
18 и 19 января - 10.00-14.00
49-й массовый конкурс «Лыжня 2020 - зовёт!»
г.Мурманск, СК «Снежинка, КП-2, оз. Семеновское, КП-4,
18 и 19 января - 11.00
Спортивная акробатика. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Казарменный пер., 19. ДЮСШ-1.
18 января - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
18 и 19 января - 15.00
Кикбоксинг. XI турнир на призы заслуженного мастера спорта Алмаза Гисмеева.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
19 января - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - ХК «Апатиты».
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
22 января - 12.00
Лёгкая атлетика. Первенство Мурманской области (спорт глухих, спорт ЛИН, спорт слепых).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
22 января - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.