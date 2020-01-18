г.Кировск

19 января - 11.30

Массовый спорт. Всероссийский день снега.

г.Кировск, ГК «Большой Вудьявр».

21 и 22 января - 11.00

Горные лыжи. Чемпионат и первенство Мурманской области (скоростные дисциплины).

г.Кировск, ГК «Большой Вудьявр».

г.Апатиты

18 и 19 января – 10.00

Пройдёт турнир города Апатиты по настольному теннису «I Кубок ТТплэй». Соревнования пройдут в одиночном разряде и среди команд в составе двух спортсменов.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 18 января по тел. 8 (996) 763-61-82 (https://vk.com/vs02092011) Мещанинов Дмитрий.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», спортивный зал.

19 января - 12.00

Региональные соревнования по баскетболу среди старшей возрастной группы. Апатиты - Североморск.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

19 января - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области по баскетболу. Апатиты - Североморск.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

22 января - 10.00

Хоккей. Региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (юноши 2009-2010 г. р.).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

2 февраля – 10.30

Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций 20 км и 10 км.

г.Апатиты, здание катка «Академический».

г.Мончегорск

18 января - 13.00

Фитнес-аэробика. Первенство города Мончегорска.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

18 и 19 января - 9.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. СКФКиС.

19 января - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области по баскетболу. Мончегорск - Полярные Зори.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

19 января - 12.00

Региональные соревнования по баскетболу среди старшей возрастной группы. Мончегорск - Полярные Зори.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

1 февраля – 9.00

2 февраля – 11.00

В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.

Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).

Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.

г.Мончегорск, озеро Имандра.

ЗАТО г.Островной

18 января - 14.00

Мероприятие в рамках Всероссийского дня снега.

ЗАТО г.Островной. Площадь на пересечении ул. Советская и ул. Адмирала Устьянцева, ледовый каток.

18 января - 18.00

Чемпионат города Островной по волейболу.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Заполярный

18 января - 10.00

Хоккей. Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Баренц хоккейная лига». Состоятся матчи «Мурманск» – «Ивало», «Никель» – «Киркенес», «Оленегорск» – «Кировск».

г.Заполярный, крытый хоккейный корт.

19 января - 11.00

Региональные соревнования с участием зарубежных спортсменов «Баренц хоккейная лига». Сыграют команды Киркенес – Ивало, Никель – Кировск, Оленегорск – Мурманск.

г.Заполярный. Крытый хоккейный корт.

пгт.Мурмаши

25 января - 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.

Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!

пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.

г.Кола

18 и 19 января - 11.00

Мотоспортивные дисциплины. Региональные соревнования на снегоходах.

г.Кола, Комсомольская горка.

18 января - 17.00

19 января - 15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

19 января - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области по баскетболу. Мурманск - Оленегорск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

18 января - 9.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

18 и 19 января - 12.00

Теннис. XХ традиционный детский турнир «Надежды тенниса».

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Теннисная школа «Смэш».

18 января - 15.00

Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.

18 и 19 января - 9.00

Карате. Чемпионат и первенство Мурманской области по кекусинкай.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

18 и 19 января - 10.00-14.00

49-й массовый конкурс «Лыжня 2020 - зовёт!»

г.Мурманск, СК «Снежинка, КП-2, оз. Семеновское, КП-4,

18 и 19 января - 11.00

Спортивная акробатика. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Казарменный пер., 19. ДЮСШ-1.

18 января - 13.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. Играют команды «Северный флот» и «Колатом».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

18 января - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

18 и 19 января - 15.00

Кикбоксинг. XI турнир на призы заслуженного мастера спорта Алмаза Гисмеева.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

19 января - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - ХК «Апатиты».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

22 января - 12.00

Лёгкая атлетика. Первенство Мурманской области (спорт глухих, спорт ЛИН, спорт слепых).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

22 января - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.