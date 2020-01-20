Спортивная афиша
г.Кировск
21 и 22 января - 11.00
Горные лыжи. Чемпионат и первенство Мурманской области (скоростные дисциплины).
г.Кировск, ГК «Большой Вудьявр».
г.Апатиты
22 января - 10.00
Хоккей. Региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (юноши 2009-
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
2 февраля – 10.30
Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций
г.Апатиты, здание катка «Академический».
г.Мончегорск
1 февраля – 9.00
2 февраля – 11.00
В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.
Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).
Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.
г.Мончегорск, озеро Имандра.
пгт.Мурмаши
25 января - 12.00
Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.
Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!
пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.
г.Мурманск
22 января - 12.00
Лёгкая атлетика. Первенство Мурманской области (спорт глухих, спорт ЛИН, спорт слепых).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
22 января - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.