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Мурманская область. Арктика20.01.20 08:30

Спортивная афиша

г.Кировск

21 и 22 января - 11.00

Горные лыжи. Чемпионат и первенство Мурманской области (скоростные дисциплины).

г.Кировск, ГК «Большой Вудьявр».

г.Апатиты

22 января - 10.00

Хоккей. Региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (юноши 2009-2010 г. р.).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

2 февраля – 10.30

Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций 20 км и 10 км.

г.Апатиты, здание катка «Академический».

г.Мончегорск

1 февраля – 9.00

2 февраля – 11.00

В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.

Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).

Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.

г.Мончегорск, озеро Имандра.

пгт.Мурмаши

25 января - 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.

Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!

пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.

г.Мурманск

22 января - 12.00

Лёгкая атлетика. Первенство Мурманской области (спорт глухих, спорт ЛИН, спорт слепых).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

22 января - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

Комментарии

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