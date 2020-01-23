нп.Енский

8 февраля – 13.30

Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.

нп.Енский, старт на лыжном стадионе.

г.Кировск

23-26 января - 12.00

Чемпионат России по горнолыжному спорту (спорт глухих). Соревнования завершатся 26 января.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

23 января - 13.00

Чемпионат и первенство СЗФО по горнолыжному спорту.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Апатиты

25 января – 12.00

«#Уборочка51» приглашает всех желающих принять участие в субботнем спортивном мероприятии «Скандинавская ходьба для всех!», проводимом на базе апатитского КЦСОНа. Мероприятие проведёт амбассадор общественного движения «#Уборочка51», тренер по скандинавской ходьбе Владимир Чеботаревский.

г.Апатиты, ул.Зиновьева, 13а. База апатитского КЦСОНа.

2 февраля – 10.30

Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций 20 км и 10 км .

г.Апатиты, здание катка «Академический».

г.Мончегорск

1 февраля – 9.00

2 февраля – 11.00

В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.

Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).

Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.

г.Мончегорск, озеро Имандра.

пгт.Мурмаши

25 января - 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.

Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!

пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.

25 января - 12.00

Состоится первенство посёлка Мурмаши по авиамодельному спорту в классе моделей F. Первенство является спортивно-техническим мероприятием и проводится в соответствии с Правилами авиамодельных соревнований, Единой Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, принятыми на период проведения соревнований в установленном порядке.

Первенство проводится в следующих дисциплинах: класс F1A - модель планера для закрытых помещений; класс F1D - резиномоторная модель для закрытых помещений; класс F1B - резиномоторная свободнолетающая модель.

Первенство проводятся в одной возрастной группе. В мероприятии могут принять участие спортсмены из любых муниципалитетов Мурманской области.

пгт. Мурмаши, ул. Мисякова, 6. Спорткомплекс «Энергетик».

г.Мурманск

1 февраля – 10.00

Тысячи участников из 32 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.

История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов.

К участию в региональных соревнованиях допускаются участники на любых моделях коньков в 6 возрастных группах: 0 группа - воспитанники ДОУ; I группа - обучающиеся 1-х и 2-х классов; II группа - обучающиеся 3-5-х классов; III группа - обучающиеся 6-8-х классов; IV группа - обучающиеся 9-11-х классов; V группа - мужчины и женщины 1994-2001 г.р.; VI группа - мужчины и женщины 1993 г.р. и старше.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.