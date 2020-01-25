п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г. (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

нп.Енский

8 февраля – 13.30

Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.

нп.Енский, старт на лыжном стадионе.

г.Полярные Зори

25 января - 13.00-15.30

Игра чемпионата Мурманской области по хоккею.

г.Полярные Зори, ул. Строителей, 9. СК, хоккейная коробка с искусственным льдом.

г.Кировск

25 и 26 января - 12.00

Чемпионат России по горнолыжному спорту (спорт глухих). Соревнования завершатся 26 января.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Апатиты

25 января – 10.45

Состоится I этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе. К соревнованиям допускаются спортсмены 2006 г.р. и старше. Открытие соревнований в 10.45, награждение - в 17.30.

г.Апатиты,ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ гимназии № 1.

25 января – 12.00

«#Уборочка51» приглашает всех желающих принять участие в субботнем спортивном мероприятии «Скандинавская ходьба для всех!», проводимом на базе апатитского КЦСОНа. Мероприятие проведёт амбассадор общественного движения «#Уборочка51», тренер по скандинавской ходьбе Владимир Чеботаревский.

г.Апатиты, ул.Зиновьева, 13а. База апатитского КЦСОНа.

26 января – 11.00

Состоится IV этап Кубка г. Апатиты по блицу.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

26 января – 12.00

Состоятся городские соревнования по русским шашкам.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. МБОУ СОШ № 15.

26 января – 14.00

Состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «КолАтом» (г. Полярные Зори).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

1 и 2 февраля

На спортивных объектах МАУ ФСК «Атлет» пройдёт зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне» среди I-XI ступеней. К участию в фестивале допускаются все желающие в возрасте от 6 до 70 лет. В программе соревнований «зальные виды» (наклон вперед, отжимания и упражнение на пресс) и бег на лыжах.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

2 февраля – 10.30

Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций 20 км и 10 км.

г.Апатиты, здание катка «Академический».

г.Мончегорск

1 февраля – 9.00

2 февраля – 11.00

В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.

Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).

Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.

г.Мончегорск, озеро Имандра.

г.Оленегорск

25 и 26 января - 11.00

Первенство Мурманской области по конькобежному спорту.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. МБУ СШ «Олимп», стадион.

25 января - 11.30-19.00

Игры региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею «Ночная хоккейная лига» среди любительских команд.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

29-31 января - 10.00-15.00

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (региональный этап, юноши 2005-2006гр).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

пгт.Мурмаши

25 января - 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши.

Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы». Участники, не направившие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются!

пгт.Мурмаши. Лыжная трасса.

25 января - 12.00

Состоится первенство посёлка Мурмаши по авиамодельному спорту в классе моделей F. Первенство является спортивно-техническим мероприятием и проводится в соответствии с Правилами авиамодельных соревнований, Единой Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, принятыми на период проведения соревнований в установленном порядке.

Первенство проводится в следующих дисциплинах: класс F1A - модель планера для закрытых помещений; класс F1D - резиномоторная модель для закрытых помещений; класс F1B - резиномоторная свободнолетающая модель.

Первенство проводятся в одной возрастной группе. В мероприятии могут принять участие спортсмены из любых муниципалитетов Мурманской области.

пгт. Мурмаши, ул. Мисякова, 6. Спорткомплекс «Энергетик».

г.Кола

25 января - 11.00

Первенство Мурманской области по боксу.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс.

25 января - 12.00-16.00

Региональные соревнования по баскетболу среди старшей возрастной группы Кольский район-Полярные Зори.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

г.Мурманск

25 января - 9.00-20.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по смешанному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

26 января - 9.00-21.00

Региональные соревнования по дзюдо «9 рота».

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

26 января - 12.00

Состоится очередной матч регионального чемпионата по хоккею с шайбой. На льду встретятся сборная Северного флота и хоккейная команда «Мурман-КСШОР». Ранее спортсмены уже провели две игры, в которых уверенную победу одержали североморцы.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

26 января - 14.00-16.30

Игра чемпионата Мурманской области по хоккею.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

27 января – 2 февраля - 14.00-17.00

Соревнования по скоростной сборке спилс-карт. К участию приглашаются школьники, студенты, организованные группы. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Знаю Россию», направленной на патриотическое воспитание и повышение образовательного уровня граждан в географии, культуре и истории страны.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой, цокольный этаж, аудитория № 18.

29 и 30 января - 12.00-14.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам (спорт глухих, спорт ЛИН, спорт слепых).

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина уюта».

31января- 2 февраля - 11.00-16.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной гимнастике.

г.Мурманск, Казарменный пер., 19. ДЮСШ-1.

1 февраля – 10.00

Тысячи участников из 32 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.

История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов.

К участию в региональных соревнованиях допускаются участники на любых моделях коньков в 6 возрастных группах: 0 группа - воспитанники ДОУ; I группа - обучающиеся 1-х и 2-х классов; II группа - обучающиеся 3-5-х классов; III группа - обучающиеся 6-8-х классов; IV группа - обучающиеся 9-11-х классов; V группа - мужчины и женщины 1994-2001 г.р.; VI группа - мужчины и женщины 1993 г.р. и старше.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.