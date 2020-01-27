п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

нп.Енский

8 февраля – 13.30

Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.

нп.Енский, старт на лыжном стадионе.

г.Апатиты

1 и 2 февраля

На спортивных объектах МАУ ФСК «Атлет» пройдёт зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне» среди I-XI ступеней. К участию в фестивале допускаются все желающие в возрасте от 6 до 70 лет. В программе соревнований «зальные виды» (наклон вперед, отжимания и упражнение на пресс) и бег на лыжах.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

2 февраля – 10.30

Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций 20 км и 10 км .

г.Апатиты, здание катка «Академический».

г.Мончегорск

1 февраля – 9.00

2 февраля – 11.00

В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.

Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).

Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.

г.Мончегорск, озеро Имандра.

г.Оленегорск

29-31 января - 10.00-15.00

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (региональный этап, юноши 2005-2006гр).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

г.Мурманск

27 января – 2 февраля - 14.00-17.00

Соревнования по скоростной сборке спилс-карт. К участию приглашаются школьники, студенты, организованные группы. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Знаю Россию», направленной на патриотическое воспитание и повышение образовательного уровня граждан в географии, культуре и истории страны.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой, цокольный этаж, аудитория № 18.

29 и 30 января - 12.00-14.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам (спорт глухих, спорт ЛИН, спорт слепых).

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина уюта».

31января- 2 февраля - 11.00-16.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной гимнастике.

г.Мурманск, Казарменный пер., 19. ДЮСШ-1.

1 февраля – 10.00

Тысячи участников из 32 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.

История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов.

К участию в региональных соревнованиях допускаются участники на любых моделях коньков в 6 возрастных группах: 0 группа - воспитанники ДОУ; I группа - обучающиеся 1-х и 2-х классов; II группа - обучающиеся 3-5-х классов; III группа - обучающиеся 6-8-х классов; IV группа - обучающиеся 9-11-х классов; V группа - мужчины и женщины 1994- 2001 г .р.; VI группа - мужчины и женщины 1993 г .р. и старше.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.