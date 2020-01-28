Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
нп.Енский
8 февраля – 13.30
Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.
нп.Енский, старт на лыжном стадионе.
г.Апатиты
1 и 2 февраля
На спортивных объектах МАУ ФСК «Атлет» пройдёт зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне» среди I-XI ступеней. К участию в фестивале допускаются все желающие в возрасте от 6 до 70 лет. В программе соревнований «зальные виды» (наклон вперед, отжимания и упражнение на пресс) и бег на лыжах.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
2 февраля – 10.30
Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций
г.Апатиты, здание катка «Академический».
г.Мончегорск
1 февраля – 9.00
2 февраля – 11.00
В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.
Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).
Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.
г.Мончегорск, озеро Имандра.
г.Оленегорск
29-31 января - 10.00-15.00
Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (региональный этап, юноши 2005-2006гр).
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
г.Мурманск
28 января – 2 февраля - 14.00-17.00
Соревнования по скоростной сборке спилс-карт. К участию приглашаются школьники, студенты, организованные группы. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Знаю Россию», направленной на патриотическое воспитание и повышение образовательного уровня граждан в географии, культуре и истории страны.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой, цокольный этаж, аудитория № 18.
29 и 30 января - 12.00-14.30
Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам (спорт глухих, спорт ЛИН, спорт слепых).
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина уюта».
31 января- 2 февраля - 11.00-16.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной гимнастике.
г.Мурманск, Казарменный пер., 19. ДЮСШ-1.
1 февраля – 10.00
Тысячи участников из 32 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.
Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.
История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов.
К участию в региональных соревнованиях допускаются участники на любых моделях коньков в 6 возрастных группах: 0 группа - воспитанники ДОУ; I группа - обучающиеся 1-х и 2-х классов; II группа - обучающиеся 3-5-х классов; III группа - обучающиеся 6-8-х классов; IV группа - обучающиеся 9-11-х классов; V группа - мужчины и женщины 1994-
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.