п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кандалакша

1 февраля - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек. Кандалакша - Александровск.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

2 февраля - 12.00

Шахматы. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, ул. Питео, 3. Библиотека.

2 февраля - 12.00

Борьба. Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков и девочек 13-14 лет.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

нп.Енский

8 февраля – 13.30

Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.

нп.Енский, старт на лыжном стадионе.

г.Полярные Зори

1 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - ХК «Апатиты».

г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.

1 и 2 февраля - 14.00.

Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Кировск

31 января - 2 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Чемпионат Северо-Западного федерального округа России.

г.Кировск, лыжный комплекс «Тивас».

г.Апатиты

31 января - 2 февраля – 11.00

Состоится муниципальный этап лично-командных соревнований по классическим шахматам среди школьных команд «Белая Ладья - 2020».

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана.

1 и 2 февраля

На спортивных объектах МАУ ФСК «Атлет» пройдёт зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне» среди I-XI ступеней. К участию в фестивале допускаются все желающие в возрасте от 6 до 70 лет. В программе соревнований «зальные виды» (наклон вперед, отжимания и упражнение на пресс) и бег на лыжах.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

2 февраля – 10.30

Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций 20 км и 10 км .

г.Апатиты, здание катка «Академический».

2 февраля – 12.00

Состоятся игры Чемпионата и Спартакиады Мурманской области по баскетболу. Хозяева площадки будут встречать сборные команды из городов Североморск и Ковдор.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Мончегорск

31 января - 11.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам (15-16 лет), региональные соревнования среди юношей и девушек по лыжным гонкам (13-14 лет).

г.Мончегорск, спортивная школа олимпийского резерва, лыжный стадион.

1 февраля – 9.00

2 февраля – 11.00

В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.

Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).

Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.

г.Мончегорск, озеро Имандра.

1 и 2 февраля - 11.00-16.00

Городской массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».

г.Мончегорск, Ленинградская набережная - Солдатские горки - Родник - КП-3, КП-4.

1 и 2 февраля - 12.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам (15-16 лет). Региональные соревнования среди юношей и девушек по лыжным гонкам (13-14 лет).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

2 февраля - 13.00

3 февраля - 18.30

Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Старт-2» (г.Нижний Новгород).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

4 февраля - 20.00

Хоккей с мячом. Чемпионат Мончегорска.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

31 января - 10.00-15.00

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (региональный этап, юноши 2005-2006гр).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

2 февраля - 10.00

Хоккей. Игры региональных соревнований среди людей старшей возрастной группы.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

г.Заполярный

1 февраля - 12.00

Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд. «Заполярные звёзды» (г.Заполярный) - «ДЮСШ-Торос» (г.Снежногорск).

г.Заполярный, крытый хоккейный корт.

г.Кола

31 января - 16.00

1 февраля - 14.00

2 февраля - 11.00

Бокс. Первенство Мурманской области среди юношей 15-16 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

2 февраля - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек. СШОР-13 Мурманск - ДЮСШ-4 Мурманск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

2 февраля - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек. Кольский район - Мончегорск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

31 января- 2 февраля - 11.00-16.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной гимнастике.

г.Мурманск, Казарменный пер., 19. ДЮСШ-1.

31 января - 2 февраля - 11.00

Региональные соревнования среди любителей лыжного спорта памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Т. П. Баланина.

г.Мурманск, Долина Уюта.

31 января – 2 февраля - 14.00-17.00

Соревнования по скоростной сборке спилс-карт. К участию приглашаются школьники, студенты, организованные группы. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Знаю Россию», направленной на патриотическое воспитание и повышение образовательного уровня граждан в географии, культуре и истории страны.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой, цокольный этаж, аудитория № 18.

1 февраля – 10.00

Тысячи участников из 32 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.

История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов.

К участию в региональных соревнованиях допускаются участники на любых моделях коньков в 6 возрастных группах: 0 группа - воспитанники ДОУ; I группа - обучающиеся 1-х и 2-х классов; II группа - обучающиеся 3-5-х классов; III группа - обучающиеся 6-8-х классов; IV группа - обучающиеся 9-11-х классов; V группа - мужчины и женщины 1994- 2001 г .р.; VI группа - мужчины и женщины 1993 г .р. и старше.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

1 и 2 февраля - 10.00-14.00

Массовый спорт. 49-й массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!»

г.Мурманск, СК «Снежинка, КП-2, оз. Семеновское, КП-4.

1 и 2 февраля - 12.00

Танцевальный спорт. Первенство Северо-Западного федерального округа среди юниоров, юношей и девушек. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

1 февраля - 13.00.

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурман) - «Сибсельмаш» (г.Новосибирск).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

1 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

2 февраля - 12.00

3-5 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

2 февраля - 12.00

Стрельба. Первенство города Мурманска по пулевой стрельбе.

г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387-й км. СОК «Кречет».

8 февраля - 12.00

В Мурманской области старты «Лыжни России» пройдут практически во всех муниципальных образованиях, а региональный старт традиционно состоится в Долине Уюта и пройдёт 8 февраля. Начало мероприятия в 12.00.

В рамках регионального старта пройдёт акция Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начало Акции в 15.00.

Программа мероприятий: 27 января-8 февраля - онлайн-регистрация участников мероприятия в г. Мурманске, включая организованные группы участников (детские сады, общеобразовательные школы, спортивные школы и т.д.) на сайте www.orgeo.ru/event/skirus5120 до 11.00 8 февраля.

4-7 февраля - 15.00-19.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал

8 февраля - 9.00-11.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал;

11.15-11.45 - построение участников по стартовым карманам;

11.45-11.55 - официальная церемония открытия; 12.00 - старт участников дошкольного возраста на дистанцию 200 м ; старт участников на дистанцию 5 км и 10 км ; старт семей с детьми до 8 лет, почётных гостей и всех желающих без учёта времени на дистанцию 1 км .;

13.30-14.00 - церемония награждения победителей и призёров.