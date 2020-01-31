Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кандалакша
1 февраля - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек. Кандалакша - Александровск.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
2 февраля - 12.00
Шахматы. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, ул. Питео, 3. Библиотека.
2 февраля - 12.00
Борьба. Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков и девочек 13-14 лет.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
нп.Енский
8 февраля – 13.30
Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.
нп.Енский, старт на лыжном стадионе.
г.Полярные Зори
1 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - ХК «Апатиты».
г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.
1 и 2 февраля - 14.00.
Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.
г.Кировск
31 января - 2 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Чемпионат Северо-Западного федерального округа России.
г.Кировск, лыжный комплекс «Тивас».
г.Апатиты
31 января - 2 февраля – 11.00
Состоится муниципальный этап лично-командных соревнований по классическим шахматам среди школьных команд «Белая Ладья - 2020».
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана.
1 и 2 февраля
На спортивных объектах МАУ ФСК «Атлет» пройдёт зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне» среди I-XI ступеней. К участию в фестивале допускаются все желающие в возрасте от 6 до 70 лет. В программе соревнований «зальные виды» (наклон вперед, отжимания и упражнение на пресс) и бег на лыжах.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
2 февраля – 10.30
Состоится «Снежный забег- 2020». Пробег проводится во второй раз по прежней трассе в Академгородке. Будет дан общий старт дистанций
г.Апатиты, здание катка «Академический».
2 февраля – 12.00
Состоятся игры Чемпионата и Спартакиады Мурманской области по баскетболу. Хозяева площадки будут встречать сборные команды из городов Североморск и Ковдор.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
г.Мончегорск
31 января - 11.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам (15-16 лет), региональные соревнования среди юношей и девушек по лыжным гонкам (13-14 лет).
г.Мончегорск, спортивная школа олимпийского резерва, лыжный стадион.
1 февраля – 9.00
2 февраля – 11.00
В Мончегорске на озере Имандра состоятся региональные соревнования по парусному спорту «Кубок Федерации». Данные соревнования проводятся второй год подряд, для гонщиков и любителей зимних видов парусного спорта.
Дисциплины, среди которых будут проходить соревнования: зимний виндсерфинг: - юноши и девушки (не моложе 11 лет – не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года); - юниоры и юниорки (не моложе 11 лет – не достигших 20 лет на 31 декабря текущего года); - мужчины и женщины; сноукайтинг - курс-рейс -лыжи, сноукайтинг -курс-рейс -доска (мужчины, женщины); сноукайтинг -фристайл – лыжи, сноукайтинг -фристайл -доска (мужчины, женщины).
Предварительная программа мероприятия: 1 февраля – 9.00-10.00 – регистрация участников; 11.00 – открытие соревнований; 12.00 – старт первой гонки. 2 февраля – 11.00 – старт первой гонки дня; 17.00 – награждение.
г.Мончегорск, озеро Имандра.
1 и 2 февраля - 11.00-16.00
Городской массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!».
г.Мончегорск, Ленинградская набережная - Солдатские горки - Родник - КП-3, КП-4.
1 и 2 февраля - 12.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам (15-16 лет). Региональные соревнования среди юношей и девушек по лыжным гонкам (13-14 лет).
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
2 февраля - 13.00
3 февраля - 18.30
Хоккей с мячом. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Старт-2» (г.Нижний Новгород).
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
4 февраля - 20.00
Хоккей с мячом. Чемпионат Мончегорска.
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
г.Оленегорск
31 января - 10.00-15.00
Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (региональный этап, юноши 2005-2006гр).
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
2 февраля - 10.00
Хоккей. Игры региональных соревнований среди людей старшей возрастной группы.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
г.Заполярный
1 февраля - 12.00
Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд. «Заполярные звёзды» (г.Заполярный) - «ДЮСШ-Торос» (г.Снежногорск).
г.Заполярный, крытый хоккейный корт.
г.Кола
31 января - 16.00
1 февраля - 14.00
2 февраля - 11.00
Бокс. Первенство Мурманской области среди юношей 15-16 лет.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
2 февраля - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек. СШОР-13 Мурманск - ДЮСШ-4 Мурманск.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
2 февраля - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек. Кольский район - Мончегорск.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
31 января- 2 февраля - 11.00-16.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной гимнастике.
г.Мурманск, Казарменный пер., 19. ДЮСШ-1.
31 января - 2 февраля - 11.00
Региональные соревнования среди любителей лыжного спорта памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Т. П. Баланина.
г.Мурманск, Долина Уюта.
31 января – 2 февраля - 14.00-17.00
Соревнования по скоростной сборке спилс-карт. К участию приглашаются школьники, студенты, организованные группы. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Знаю Россию», направленной на патриотическое воспитание и повышение образовательного уровня граждан в географии, культуре и истории страны.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой, цокольный этаж, аудитория № 18.
1 февраля – 10.00
Тысячи участников из 32 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.
Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.
История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов.
К участию в региональных соревнованиях допускаются участники на любых моделях коньков в 6 возрастных группах: 0 группа - воспитанники ДОУ; I группа - обучающиеся 1-х и 2-х классов; II группа - обучающиеся 3-5-х классов; III группа - обучающиеся 6-8-х классов; IV группа - обучающиеся 9-11-х классов; V группа - мужчины и женщины 1994-
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
1 и 2 февраля - 10.00-14.00
Массовый спорт. 49-й массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!»
г.Мурманск, СК «Снежинка, КП-2, оз. Семеновское, КП-4.
1 и 2 февраля - 12.00
Танцевальный спорт. Первенство Северо-Западного федерального округа среди юниоров, юношей и девушек. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
1 февраля - 13.00.
Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурман) - «Сибсельмаш» (г.Новосибирск).
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
1 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
2 февраля - 12.00
3-5 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманска.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
2 февраля - 12.00
Стрельба. Первенство города Мурманска по пулевой стрельбе.
г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387-й км. СОК «Кречет».
8 февраля - 12.00
В Мурманской области старты «Лыжни России» пройдут практически во всех муниципальных образованиях, а региональный старт традиционно состоится в Долине Уюта и пройдёт 8 февраля. Начало мероприятия в 12.00.
В рамках регионального старта пройдёт акция Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начало Акции в 15.00.
Программа мероприятий: 27 января-8 февраля - онлайн-регистрация участников мероприятия в г. Мурманске, включая организованные группы участников (детские сады, общеобразовательные школы, спортивные школы и т.д.) на сайте www.orgeo.ru/event/skirus5120 до 11.00 8 февраля.
4-7 февраля - 15.00-19.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал
8 февраля - 9.00-11.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал;
11.15-11.45 - построение участников по стартовым карманам;
11.45-11.55 - официальная церемония открытия; 12.00 - старт участников дошкольного возраста на дистанцию
13.30-14.00 - церемония награждения победителей и призёров.