п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

нп.Енский

8 февраля – 13.30

Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.

нп.Енский, старт на лыжном стадионе.

г.Мончегорск

4 февраля - 20.00

Хоккей с мячом. Чемпионат Мончегорска.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Мурманск

4 февраля - 14.00

Первенство Мурманской области по хоккею.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спота.

4 и 5 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

8 февраля - 12.00

В Мурманской области старты «Лыжни России» пройдут практически во всех муниципальных образованиях, а региональный старт традиционно состоится в Долине Уюта и пройдёт 8 февраля. Начало мероприятия в 12.00.

В рамках регионального старта пройдёт акция Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начало Акции в 15.00.

Программа мероприятий: 27 января-8 февраля - онлайн-регистрация участников мероприятия в г. Мурманске, включая организованные группы участников (детские сады, общеобразовательные школы, спортивные школы и т.д.) на сайте www.orgeo.ru/event/skirus5120 до 11.00 8 февраля.

4-7 февраля - 15.00-19.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал

8 февраля - 9.00-11.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал;

11.15-11.45 - построение участников по стартовым карманам;

11.45-11.55 - официальная церемония открытия;

12.00 - старт участников дошкольного возраста на дистанцию 200 м ; старт участников на дистанцию 5 км и 10 км ; старт семей с детьми до 8 лет, почётных гостей и всех желающих без учёта времени на дистанцию 1 км .;

13.30-14.00 - церемония награждения победителей и призёров.