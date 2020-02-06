Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
нп.Енский
8 февраля – 13.30
Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.
нп.Енский, старт на лыжном стадионе.
г.Оленегорск
6 февраля - 10.00
Первенство Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту. Церемония открытия начнется в 13.00.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Спортшкола «Олимп».
6 февраля - 12.00
Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Сыграют команда спортшколы «Юность» (г.Апатиты) и команда Кольского района.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец.
6 февраля - 13.45
Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Состоится матч между командами ДЮСШ – 3 (ЗАТО г. Североморск) и «Горняк» (г. Оленегорск).
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец.
7 февраля - 19.00
Первенство Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту. Состоится церемония закрытия.
г.Оленегорск, Ленинградский пр., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.Мурманск
6 февраля - 11.30
Первенство Мурманской области по хоккею.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
8 февраля - 12.00
В Мурманской области старты «Лыжни России» пройдут практически во всех муниципальных образованиях, а региональный старт традиционно состоится в Долине Уюта и пройдёт 8 февраля. Начало мероприятия в 12.00.
В рамках регионального старта пройдёт акция Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начало Акции в 15.00.
Программа мероприятий: 27 января-8 февраля - онлайн-регистрация участников мероприятия в г. Мурманске, включая организованные группы участников (детские сады, общеобразовательные школы, спортивные школы и т.д.) на сайте www.orgeo.ru/event/skirus5120 до 11.00 8 февраля.
4-7 февраля - 15.00-19.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал
8 февраля - 9.00-11.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал;
11.15-11.45 - построение участников по стартовым карманам;
11.45-11.55 - официальная церемония открытия;
12.00 - старт участников дошкольного возраста на дистанцию
13.30-14.00 - церемония награждения победителей и призёров.