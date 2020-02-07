Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Ковдор
8 февраля - 14.00
Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
г.Ковдор, ул.Ленина. Лыжный стадион.
9 февраля - 12.00
25-е соревнования по лыжным гонкам «Антоновская лыжня».
г.Ковдор, ул.Ленина. Лыжный стадион.
пгт.Никель
8 февраля - 14.00
Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд. Играют «Металлург» (пгт.Никель) - «Красные лисы» (г.Мурманск).
пгт.Никель, хоккейный корт.
г.Кандалакша
8 февраля - 11.00
Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
г.Кандалакша, левый берег реки Нивы,
9 февраля - 13.00
Волейбол. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
нп.Белое Море
7 февраля - 17.00
Спортивное развлекательное мероприятие «Мы мороза не боимся, мы играем, веселимся».
нп.Белое Море, 8. Подростково-молодёжный клуб «Тинейджер».
нп.Енский
8 февраля – 13.30
Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.
нп.Енский, старт на лыжном стадионе.
г.Полярные Зори
8 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
г.Полярные Зори, лыжная трасса за каналом.
9 февраля - 12.00
Баскетбол. Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы. Полярные Зори – Мончегорск.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.
г.Апатиты
7 и 8 февраля
Состоятся Региональные соревнования по плаванию «Первенство города Апатиты по плаванию», в котором примут участие около 190 спортсменов из гг. Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Мурманска, Ковдора, Полярных Зорей, Полярного и Кондопоги.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
7 февраля
На ледовой арене спортивного комплекса «Юность» состоится Первенство города Апатиты по фигурному катанию на коньках, в котором примут участие спортсменки из гг. Оленегорска, Мурманска, Североморска, Кировска и Кондопоги.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
8 февраля – 13.30
Состоится Чемпионат и Первенство г. Апатиты по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования личные, проводятся по возрастным группам. Предварительные заявки подаются на сайте https://orgeo.ru/event/20ski.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
9 февраля - 10.00
На ледовой арене спорткомплекса «Юность» пройдёт матчевая юношеских хоккейных команд Апатиты и Кировск.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
9 февраля - 10.30
Для любителей лыжного спорта и здорового образа жизни подготовлена обширная программа в рамках Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2020». Предлагаем на выбор различные дистанции на время или без учета времени: 10.30 - старт лыжной гонки памяти Александра Белова (дистанции: 3, 5 и
Приглашаем всех желающих, не имеющих противопоказаний по здоровью.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.
9 февраля - 11.00
На стадионе МАУ СШ «Олимп» пройдут матчевые встречи по футболу на снегу между юными апатитскими футболистами.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
9 февраля - 14.00
На ледовой арене МАУ СШ «Юность» состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Горняк» (г. Оленегорск).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
г.Мончегорск
8 февраля - 12.00
Массовый спорт. Спортивное мероприятие «Зимняя эстафета».
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».
8 февраля - 12.00
Горные лыжи. Чемпионат ветеранов.
г.Мончегорск, горнолыжный комплекс «Лопарьстан».
9 февраля - 11.00
Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
г.Мончегорск, Ленинградская набережная.
9 февраля - 18.30
Баскетбол. Чемпионат города Мончегорска среди женщин.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».
11 февраля - 20.00
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мончегорска.
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
г.Оленегорск
7 февраля - 12.00
Хоккей. Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. Команда ДЮСШ – 3 (ЗАТО г. Североморск) встретится с командой Кольского района.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
7 февраля - 13.45
Состоится матч между командой спортшколы «Юность» (г. Апатиты) и командой «Горняк» (г. Оленегорск).
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
7 февраля - 15.15
Состоится церемония награждения участников Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
7 февраля - 19.00
Первенство Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту. Состоится церемония закрытия.
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
8 февраля - 10.00
Игры всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (региональный этап).
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».
8 февраля - 12.00.
Лазертаг. Первенство АО «Алкон».
г.Оленегорск, парк горняков.
г.Снежногорск
8 февраля - 11.00
Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 20. Стадион ДЮСШ.
8 февраля - 14.00
Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд. ДЮСШ-Торос» (г.Снежногорск) - «Заполярные звезды» (г.Заполярный).
г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 19. Хоккейный корт.
г.Кола
8 февраля - 13.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области, 9-й тур.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
9 февраля - 12.00
Баскетбол. Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы. Североморск – Апатиты.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
9 февраля - 12.00
Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Североморск-Апатиты (женщины).
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
9 февраля - 15.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
г.Мурманск
7 февраля - 11.00
Практический тур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (забеги).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
8 и 9 февраля - 10.00
Волейбол. Открытый благотворительный турнир по волейболу на снегу «Спасем Мишу».
г.Мурманск, ул. Крупской, 29. Волейбольная площадка.
8 и 9 февраля - 10.00-14.00
49-й массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!»
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка» - КП-2 - озеро Семеновское КП-4.
8 февраля - 12.00
Массовый спорт. День зимних олимпийских видов спорта.
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».
8 февраля - 12.00
В Мурманской области старты «Лыжни России» пройдут практически во всех муниципальных образованиях, а региональный старт традиционно состоится в Долине Уюта и пройдёт 8 февраля. Начало мероприятия в 12.00.
В рамках регионального старта пройдёт акция Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начало Акции в 15.00.
Программа мероприятий: 27 января-8 февраля - онлайн-регистрация участников мероприятия в г. Мурманске, включая организованные группы участников (детские сады, общеобразовательные школы, спортивные школы и т.д.) на сайте www.orgeo.ru/event/skirus5120 до 11.00 8 февраля.
4-7 февраля - 15.00-19.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал
8 февраля - 9.00-11.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал;
11.15-11.45 - построение участников по стартовым карманам;
11.45-11.55 - официальная церемония открытия;
12.00 - старт участников дошкольного возраста на дистанцию
13.30-14.00 - церемония награждения победителей и призёров.
8 февраля - 12.45
Единоборства. Чемпионат и первенство города Мурманска по тхэквондо.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Дворец спорта.
8 февраля - 15.00
Танцевальный спорт. Первенство Мурманской области (брейкинг).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
9 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Первенство Мурманской области (командный спринт).
г.Мурманск, Долина Уюта.
9 февраля - 12.00
Борьба. Первенство Мурманской области по спортивной борьбе среди юношей и юниоров.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
9 февраля - 12.00
10 и 11 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
9 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. Играют команды «Северный флот» - «Мурман-КСШОР».
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
9 февраля - 16.00
Баскетбол. Чемпионат города Мурманска среди мужских и женских команд.
г.Мурманск, ул.Адмирала флота Лобова, 51. ГСЦ «Авангард».
12 февраля - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.