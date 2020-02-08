п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Ковдор

8 февраля - 14.00

Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Ковдор, ул.Ленина. Лыжный стадион.

9 февраля - 12.00

25-е соревнования по лыжным гонкам «Антоновская лыжня».

г.Ковдор, ул.Ленина. Лыжный стадион.

пгт.Никель

8 февраля - 14.00

Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд. Играют «Металлург» (пгт.Никель) - «Красные лисы» (г.Мурманск).

пгт.Никель, хоккейный корт.

г.Кандалакша

8 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы,

9 февраля - 13.00

Волейбол. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

нп.Енский

8 февраля – 13.30

Состоятся II областные зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления саамских коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона с оленями, соревнования по детскому лыжному биатлону, катания на снегоходах, санях, банане, угощения блюдами национальной кухни и многое другое.

нп.Енский, старт на лыжном стадионе.

г.Полярные Зори

8 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Полярные Зори, лыжная трасса за каналом.

9 февраля - 12.00

Баскетбол. Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы. Полярные Зори – Мончегорск.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Апатиты

8 февраля

Состоятся Региональные соревнования по плаванию «Первенство города Апатиты по плаванию», в котором примут участие около 190 спортсменов из гг. Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Мурманска, Ковдора, Полярных Зорей, Полярного и Кондопоги.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

8 февраля – 13.30

Состоится Чемпионат и Первенство г. Апатиты по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования личные, проводятся по возрастным группам. Предварительные заявки подаются на сайте https://orgeo.ru/event/20ski.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

9 февраля - 10.00

На ледовой арене спорткомплекса «Юность» пройдёт матчевая юношеских хоккейных команд Апатиты и Кировск.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

9 февраля - 10.30

Для любителей лыжного спорта и здорового образа жизни подготовлена обширная программа в рамках Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России - 2020». Предлагаем на выбор различные дистанции на время или без учета времени: 10.30 - старт лыжной гонки памяти Александра Белова (дистанции: 3, 5 и 10 км в зависимости от категории); 11.40 – старт участников лыжного пробега руководителей на дистанцию 2020 м (участвуют руководители и заместители руководителей городских предприятий, учреждений, организаций, депутаты Совета депутатов г. Апатиты), стиль классический; 12.00 – старт этапа массового лыжного конкурса «Лыжня зовет!» (без учёта времени); 12.15 – старт «Марафона дошколят» (участвуют команды детских садов в возрасте 4-7 лет без учета времени).

Приглашаем всех желающих, не имеющих противопоказаний по здоровью.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжные трассы.

9 февраля - 11.00

На стадионе МАУ СШ «Олимп» пройдут матчевые встречи по футболу на снегу между юными апатитскими футболистами.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

9 февраля - 14.00

На ледовой арене МАУ СШ «Юность» состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Горняк» (г. Оленегорск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

г.Мончегорск

8 февраля - 12.00

Массовый спорт. Спортивное мероприятие «Зимняя эстафета».

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

8 февраля - 12.00

Горные лыжи. Чемпионат ветеранов.

г.Мончегорск, горнолыжный комплекс «Лопарьстан».

9 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Мончегорск, Ленинградская набережная.

9 февраля - 18.30

Баскетбол. Чемпионат города Мончегорска среди женщин.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».

11 февраля - 20.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мончегорска.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

8 февраля – 11.30

Региональный этап Всероссийского фестиваля по хоккею «Ночная хоккейная лига»..

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. МУС «Ледовый дворец спорта».

8 февраля - 12.00.

Лазертаг. Первенство АО «Алкон».

г.Оленегорск, парк горняков.

ЗАТО г.Островной

8 февраля - 14.00

День зимних видов спорта «Сильные и ловкие».

ЗАТО г.Островной, площадь на пересечении ул.Советская и ул.Адмирала Устьянцева в районе дома 1, ледовый каток.

г.Снежногорск

8 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 20. Стадион ДЮСШ.

8 февраля - 13.00

Спортивная семейная программа «Зимние приключения».

г.Снежногорск, площадь им. В.В. Мурко.

8 февраля - 14.00

Региональные соревнования по хоккею среди дворовых команд. ДЮСШ-Торос» (г.Снежногорск) - «Заполярные звезды» (г.Заполярный).

г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 19. Хоккейный корт.

г.Кола

8 февраля - 12.00

Чемпионат Мурманской области по автомногоборью.

г.Кола, Комсомольская горка.

8 февраля - 13.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области, 9-й тур.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

9 февраля - 12.00

Баскетбол. Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы. Североморск – Апатиты.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

9 февраля - 12.00

Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Североморск-Апатиты (женщины).

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

9 февраля - 15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

г.Мурманск

8 и 9 февраля - 10.00

Волейбол. Открытый благотворительный турнир по волейболу на снегу «Спасем Мишу».

г.Мурманск, ул. Крупской, 29. Волейбольная площадка.

8 и 9 февраля - 10.00-14.00

49-й массовый конкурс «Лыжня-2020 зовёт!»

г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка» - КП-2 - озеро Семеновское КП-4.

8 февраля - 12.00

Массовый спорт. День зимних олимпийских видов спорта.

г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».

8 февраля - 12.00

В Мурманской области старты «Лыжни России» пройдут практически во всех муниципальных образованиях, а региональный старт традиционно состоится в Долине Уюта и пройдёт 8 февраля. Начало мероприятия в 12.00.

В рамках регионального старта пройдёт акция Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начало Акции в 15.00. Программа мероприятий: 8 февраля - 9.00-11.00 - выдача стартовых номеров при наличии заполненной онлайн заявки, предоставленной медицинской справки и согласия на обработку персональных данных в с/к «Долина Уюта», здание АСК, 3-й этаж, конференц-зал; 11.15-11.45 - построение участников по стартовым карманам; 11.45-11.55 - официальная церемония открытия; 12.00 - старт участников дошкольного возраста на дистанцию 200 м ; старт участников на дистанцию 5 км и 10 км ; старт семей с детьми до 8 лет, почётных гостей и всех желающих без учёта времени на дистанцию 1 км .; 13.30-14.00 - церемония награждения победителей и призёров.

г.Мурманск, Долина Уюта.

8 февраля - 12.45

Единоборства. Чемпионат и первенство города Мурманска по тхэквондо.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Дворец спорта.

8 февраля - 15.00

Танцевальный спорт. Первенство Мурманской области (брейкинг).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

8 февраля - 16.00

Первенство Мурманской области по танцевальному спорту (брейкинг).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

9 февраля - 9.00

Начало соревнований Первенства Мурманской области по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

9 февраля - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по ледолазанию.

г.Мурманск, микрорайон Абрам-Мыс.

9 февраля - 11.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

9 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Первенство Мурманской области (командный спринт).

г.Мурманск, Долина Уюта.

9 февраля - 12.00

Борьба. Первенство Мурманской области по спортивной борьбе среди юношей и юниоров.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

9 февраля - 12.00

10 и 11 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

9 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. Играют команды «Северный флот» - «Мурман-КСШОР».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

9 февраля - 16.00

Баскетбол. Чемпионат города Мурманска среди мужских и женских команд.

г.Мурманск, ул.Адмирала флота Лобова, 51. ГСЦ «Авангард».

12 февраля - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.