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Мурманская область. Арктика10.02.20 08:30

Спортивная афиша

п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г. (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Мончегорск

11 февраля - 20.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мончегорска.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Мурманск

9 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. Играют команды «Северный флот» - «Мурман-КСШОР».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

9 февраля - 16.00

Баскетбол. Чемпионат города Мурманска среди мужских и женских команд.

г.Мурманск, ул.Адмирала флота Лобова, 51. ГСЦ «Авангард».

10 и 11 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

12 февраля - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

Комментарии

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