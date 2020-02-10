Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Мончегорск
11 февраля - 20.00
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мончегорска.
г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.
г.Мурманск
9 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. Играют команды «Северный флот» - «Мурман-КСШОР».
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
9 февраля - 16.00
Баскетбол. Чемпионат города Мурманска среди мужских и женских команд.
г.Мурманск, ул.Адмирала флота Лобова, 51. ГСЦ «Авангард».
10 и 11 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
12 февраля - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.