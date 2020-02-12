Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кировск
14 февраля – 15.00
Для учащихся 9-11-х классов состоится спортивно-прикладное мероприятие «А ну-ка, парни!», посвященное празднованию Дня защитника Отечества.
В программе конкурса: смотр строя и песни; операция «Защита»; военно-прикладная эстафета.
г.Кировск, просп. Ленина, 25. МБОУ «СОШ №
ЗАТО г.Островной
12 февраля - 18.00
Чемпионат города по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества.
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества, спортивный зал.
г.Мурманск
12 февраля - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.