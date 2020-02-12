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Мурманская область. Арктика12.02.20 08:30

Спортивная афиша

п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г. (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кировск

14 февраля – 15.00

Для учащихся 9-11-х классов состоится спортивно-прикладное мероприятие «А ну-ка, парни!», посвященное празднованию Дня защитника Отечества.

В программе конкурса: смотр строя и песни; операция «Защита»; военно-прикладная эстафета.

г.Кировск, просп. Ленина, 25. МБОУ «СОШ № 7 г.Кировска».

ЗАТО г.Островной

12 февраля - 18.00

Чемпионат города по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества, спортивный зал.

г.Мурманск

12 февраля - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
12.02.20 01:19
Сам был с ребенком в это больнице в детской травматологии. Все примерно так и есть как в этом сюжете. Половина детей были не транспортабельны (у кого-то травма спины, кто-то со спицами в ногах и т.д.)
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
Ольга
12.02.20 01:02
Да, в нашей стране болеть нельзя, это факт. Почему не уволили этого, с позволения сказать, врача, с манерами женщины облегчённого поведения? И как же пьяный медперсонал? Они же в этом видео еле языка
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
Наша Раша
11.02.20 23:17
конченные нажрались и стояли стебались п***ц !!! перевести все смену на северный полюс пусть там медведей д****ы лечат !!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
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