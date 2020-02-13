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Мурманская область. Арктика13.02.20 08:30

Спортивная афиша

п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г. (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кировск

14 февраля – 15.00

Для учащихся 9-11-х классов состоится спортивно-прикладное мероприятие «А ну-ка, парни!», посвященное празднованию Дня защитника Отечества.

В программе конкурса: смотр строя и песни; операция «Защита»; военно-прикладная эстафета.

г.Кировск, просп. Ленина, 25. МБОУ «СОШ № 7 г.Кировска».

г.Апатиты

14 февраля – 16.00

15 февраля – 14.00

16 февраля – 11.00

При  участии АНО «ДРОЗД-Хибины» состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Мурманской области среди юношей 13-14 лет и региональных соревнований среди мужчин и юниоров.

Программа соревнований: 14 февраля в 16.00 - открытие соревнований, предварительные поединки; 15 февраля в 14.00 - полуфинальные бои; 16 февраля в 11.00 - финальные бои и награждение.

г.Апатиты, ул. Победы, 4.  Дворец спорта ФСК «Атлет».

16 февраля – 11.00

В Апатитском городском шахматном клубе состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню защитника Отечества. Предварительные заявки на участие в турнире представляют на заседании судейского коллегии в городской шахматный клуб до 15 февраля.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

16 февраля – 14.00

На ледовой арене МАУ СШ «Юность» состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

19-20 февраля

На арене Дворца спорта ФСК «Атлет» состоится военно-спортивная игра «Орлёнок», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Участие в соревнованиях примут команды общеобразовательных организаций города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Мурманск

13 февраля - 11.00

Чемпионат Мурманской области по художественной гимнастике.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

13 февраля - 18.30

Чемпионат России по хоккею с мячом. Играют команды «Мурман» (г.Мурманск) и «Водник» (г.Архангельск).

г.Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

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