Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кировск
14 февраля – 15.00
Для учащихся 9-11-х классов состоится спортивно-прикладное мероприятие «А ну-ка, парни!», посвященное празднованию Дня защитника Отечества.
В программе конкурса: смотр строя и песни; операция «Защита»; военно-прикладная эстафета.
г.Кировск, просп. Ленина, 25. МБОУ «СОШ №
г.Апатиты
14 февраля – 16.00
15 февраля – 14.00
16 февраля – 11.00
При участии АНО «ДРОЗД-Хибины» состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Мурманской области среди юношей 13-14 лет и региональных соревнований среди мужчин и юниоров.
Программа соревнований: 14 февраля в 16.00 - открытие соревнований, предварительные поединки; 15 февраля в 14.00 - полуфинальные бои; 16 февраля в 11.00 - финальные бои и награждение.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
16 февраля – 11.00
В Апатитском городском шахматном клубе состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню защитника Отечества. Предварительные заявки на участие в турнире представляют на заседании судейского коллегии в городской шахматный клуб до 15 февраля.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
16 февраля – 14.00
На ледовой арене МАУ СШ «Юность» состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
19-20 февраля
На арене Дворца спорта ФСК «Атлет» состоится военно-спортивная игра «Орлёнок», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Участие в соревнованиях примут команды общеобразовательных организаций города Апатиты.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
г.Мурманск
13 февраля - 11.00
Чемпионат Мурманской области по художественной гимнастике.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
13 февраля - 18.30
Чемпионат России по хоккею с мячом. Играют команды «Мурман» (г.Мурманск) и «Водник» (г.Архангельск).
г.Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».