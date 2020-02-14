Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кандалакша
16 февраля - 12.00
Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Кандалакша - Мончегорск, Ковдор - Апатиты.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
г.Ковдор
15 февраля - 14.00
16 февраля - 12.00
Бадминтон. Открытое личное первенство ДООПЦ Ковдорского района, посвященное Дню защитника Отечества.
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортзал ДООПЦ.
г.Полярные Зори
14 и 15 февраля - 12.00
Горные лыжи. Первенство Мурманской области.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
16 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Полярные Зори - Мончегорск.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.
г.Кировск
14 февраля – 15.00
Для учащихся 9-11-х классов состоится спортивно-прикладное мероприятие «А ну-ка, парни!», посвященное празднованию Дня защитника Отечества. В программе конкурса: смотр строя и песни; операция «Защита»; военно-прикладная эстафета.
г.Кировск, просп. Ленина, 25. МБОУ «СОШ №
16 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кировск - СШОР № 13 Мурманск.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
14 февраля - 14.00
Первенство Мурманской области по боксу, региональные соревнования памяти Владимира Глашкина по боксу. Турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина ведет свою историю с 1996 года. Статус соревнований растет: с 2017 года он проводится в ранге турнира класса «В». В турнире принимают участие юниоры (17-18 лет) и мужчины 19-40 лет в весовых категориях от 52 до 81 кг.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Спорткомплекс «Атлет».
14 февраля – 16.00
15 февраля – 14.00
16 февраля – 11.00
При участии АНО «ДРОЗД-Хибины» состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Мурманской области среди юношей 13-14 лет и региональных соревнований среди мужчин и юниоров.
Программа соревнований: 14 февраля в 16.00 - открытие соревнований, предварительные поединки; 15 февраля в 14.00 - полуфинальные бои; 16 февраля в 11.00 - финальные бои и награждение.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
16 февраля – 11.00
В Апатитском городском шахматном клубе состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню защитника Отечества. Предварительные заявки на участие в турнире представляют на заседании судейского коллегии в городской шахматный клуб до 15 февраля.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
16 февраля – 14.00
На ледовой арене МАУ СШ «Юность» состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
19-20 февраля
На арене Дворца спорта ФСК «Атлет» состоится военно-спортивная игра «Орлёнок», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Участие в соревнованиях примут команды общеобразовательных организаций города Апатиты.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
г.Мончегорск
14-16 февраля
В Мончегорске соревнования по мини-футболу на снегу откроют 60-й юбилейный Праздник Севера учащихся. Состязания пройдут на спортивном стадионе Северного колледжа физической культуры и спорта с 14 по 16 февраля. В них примут участие пять команд юношей из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов и Кандалакши и три команды девушек из Мончегорска, Оленегорска и Апатитов.
Победители и призёры соревнований будут награждены грамотами и медалями Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области. Абсолютные чемпионы – лентами чемпионов Праздника Севера учащихся. Команды, занявшие призовые места, получат кубки и грамоты.
Открытие соревнований состоится 14 февраля в 13.45. Начало игр в 14.00.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. Спортивный стадион Северного колледжа физической культуры.
14 февраля - 16.00
15 и 16 февраля - 10.00
Баскетбол. XXXII Традиционный турнир среди ветеранов памяти братьев Александровых.
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
15 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кандалакша Мончегорск.
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
г.Оленегорск
15-16 февраля - 14.00
Автоспорт. Соревнования по зимнему дрифту «Racing Time Murmansk».
г.Оленегорск, оз. Банное (Ближнее).
16 февраля - 12.00
Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Оленегорск - Североморск.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС УСЦ.
г.Полярный
15 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Александровск - Полярные Зори.
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
г.Кола
15 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. СШОР № 13 Мурманск - Кировск, ДЮСШ № 4 Мурманск - Апатиты.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
16 февраля - 12.00.
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кольский район - Апатиты, ДЮСШ № 4 Мурманск - Александровск.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
14 и 15 февраля - 11.00
Массовый спорт. Муниципальный этап Зимнего фестиваля ГТО.
г.Мурманск, Казарменный пер., 2. СШОР-4.
14 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Чемпионат и первенство Мурманской области (спорт глухих, спорт слепых, спорт ЛИН).
г.Мурманск, Долина Уюта.
15 и 16 февраля - 9.00
Минифутбол. Чемпионат Мурманской области, 10-13-й туры.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
15 и 16 февраля - 10.00
Юкигассен. XIV Мурманские открытые молодежные игры в снежки по правилам «Yukigassen».
г.Мурманск, Кольский просп., 134. ТРЦ «Форум», верхняя парковка.
15 и 16 февраля - 12.00
Кикбоксинг. Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу (К1, лайт-контакт).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
15 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
15 февраля - 15.30
16 февраля - 14.00
17 февраля - 20.30
19 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
16 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
18 февраля - 18.30
Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина» (г.Киров).
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
19 февраля - 20.00
Минифутбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.