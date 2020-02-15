п.Раякоски

14 марта

В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около 1 км лыжники пробегут по Финляндии, 5 км придется на территорию Норвегии, еще 6,5 км надо будет преодолеть по российской лыжне.

Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля 2020 г . (заявки по электронной почте и факсу не принимаются). Комиссия по допуску участников работает по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а: с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00; с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00; с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00. Всем участникам пробега вручается сувенирная продукция и стартовый номер-майка.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Кандалакша

15 февраля - 12.00

Региональные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F «Крылья Мурмана». Очная регистрация участников состоится с 10.00 до 11.45.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.

16 февраля - 12.00

Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Кандалакша - Мончегорск, Ковдор - Апатиты.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

15 февраля - 14.00

16 февраля - 12.00

Бадминтон. Открытое личное первенство ДООПЦ Ковдорского района, посвященное Дню защитника Отечества.

г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортзал ДООПЦ.

16 февраля - 11.00

Спортивный фестиваль допризывной молодёжи «К защите Родины готов!». Фестиваль посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника Отечества.

г.Ковдор, ул.Сухарева, 5а. Городской стадион, лесополоса в районе стадиона АНО «Спорткомплекс «Чайка».

г.Полярные Зори

15 февраля - 12.00

Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма»

16 февраля - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Полярные Зори - Мончегорск.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Кировск

16 февраля - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кировск - СШОР № 13 Мурманск.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

15 февраля – 14.00

16 февраля – 11.00

При участии АНО «ДРОЗД-Хибины» состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Мурманской области среди юношей 13-14 лет и региональных соревнований среди мужчин и юниоров.

Программа соревнований: 14 февраля в 16.00 - открытие соревнований, предварительные поединки; 15 февраля в 14.00 - полуфинальные бои; 16 февраля в 11.00 - финальные бои и награждение.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

16 февраля – 11.00

В Апатитском городском шахматном клубе состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню защитника Отечества. Предварительные заявки на участие в турнире представляют на заседании судейского коллегии в городской шахматный клуб до 15 февраля.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

16 февраля – 14.00

На ледовой арене МАУ СШ «Юность» состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

19-20 февраля

На арене Дворца спорта ФСК «Атлет» состоится военно-спортивная игра «Орлёнок», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Участие в соревнованиях примут команды общеобразовательных организаций города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Мончегорск

15 и 16 февраля

В Мончегорске соревнования по мини-футболу на снегу откроют 60-й юбилейный Праздник Севера учащихся. Состязания пройдут на спортивном стадионе Северного колледжа физической культуры и спорта с 14 по 16 февраля. В них примут участие пять команд юношей из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов и Кандалакши и три команды девушек из Мончегорска, Оленегорска и Апатитов.

Победители и призёры соревнований будут награждены грамотами и медалями Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области. Абсолютные чемпионы – лентами чемпионов Праздника Севера учащихся. Команды, занявшие призовые места, получат кубки и грамоты.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. Спортивный стадион Северного колледжа физической культуры.

15 и 16 февраля - 10.00

Баскетбол. XXXII Традиционный турнир среди ветеранов памяти братьев Александровых.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

15 февраля - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кандалакша­ Мончегорск.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

15 февраля - 14.00

Ледовые гонки, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

г.Оленегорск, парк «Горняк», озеро Ближнее.

15-16 февраля - 14.00

Автоспорт. Соревнования по зимнему дрифту «Racing Time Murmansk». V этап чемпионата Мурманской области по зимнему дрифту.

г.Оленегорск, оз. Банное (Ближнее).

16 февраля - 12.00

Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Оленегорск - Североморск.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС УСЦ.

г.Полярный

15 февраля - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Александровск - Полярные Зори.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

г.Кола

15 февраля - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. СШОР № 13 Мурманск - Кировск, ДЮСШ № 4 Мурманск - Апатиты.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

16 февраля - 12.00.

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кольский район - Апатиты, ДЮСШ № 4 Мурманск - Александровск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

15 и 16 февраля - 9.00

Мини­футбол. Чемпионат Мурманской области, 10-13-й туры.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

15 и 16 февраля - 10.00

Юкигассен. XIV Мурманские открытые молодежные игры в снежки по правилам «Yukigassen».

г.Мурманск, Кольский просп., 134. ТРЦ «Форум», верхняя парковка.

15 февраля - 11.00

Массовый спорт. Муниципальный этап Зимнего фестиваля ГТО.

г.Мурманск, Казарменный пер., 2. СШОР-4.

15 и 16 февраля - 12.00

Кикбоксинг. Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу (К1, лайт-контакт).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

15 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

15 февраля - 15.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

15 февраля - 15.30

16 февраля - 14.00

17 февраля - 20.30

19 февраля - 19.30

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

16 февраля - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Легкоатлетический манеж.

16 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

18 февраля - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина» (г.Киров).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

19 февраля - 20.00

Мини­футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.