Спортивная афиша
п.Раякоски
14 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района пройдёт XXII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать КПП, проходит он в Заполярье с 1995 года. Уникальное месторасположение поселка Раякоски делает возможным проложить дистанцию через территории трех стран: около
Положение о проведении «Лыжни дружбы», а также формы документов, необходимых для участия, размещены на сайте Спорткомитета: kfks.ru в разделе Документы/Положения. Заявки для частных лиц подаются в комиссию по допуску участников до 9 февраля
п.Раякоски Печенгского района.
г.Кандалакша
15 февраля - 12.00
Региональные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F «Крылья Мурмана». Очная регистрация участников состоится с 10.00 до 11.45.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.
16 февраля - 12.00
Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Кандалакша - Мончегорск, Ковдор - Апатиты.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
г.Ковдор
15 февраля - 14.00
16 февраля - 12.00
Бадминтон. Открытое личное первенство ДООПЦ Ковдорского района, посвященное Дню защитника Отечества.
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортзал ДООПЦ.
16 февраля - 11.00
Спортивный фестиваль допризывной молодёжи «К защите Родины готов!». Фестиваль посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника Отечества.
г.Ковдор, ул.Сухарева, 5а. Городской стадион, лесополоса в районе стадиона АНО «Спорткомплекс «Чайка».
г.Полярные Зори
15 февраля - 12.00
Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма»
16 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Полярные Зори - Мончегорск.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.
г.Кировск
16 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кировск - СШОР № 13 Мурманск.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
15 февраля – 14.00
16 февраля – 11.00
При участии АНО «ДРОЗД-Хибины» состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина в рамках Первенства Мурманской области среди юношей 13-14 лет и региональных соревнований среди мужчин и юниоров.
Программа соревнований: 14 февраля в 16.00 - открытие соревнований, предварительные поединки; 15 февраля в 14.00 - полуфинальные бои; 16 февраля в 11.00 - финальные бои и награждение.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
16 февраля – 11.00
В Апатитском городском шахматном клубе состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню защитника Отечества. Предварительные заявки на участие в турнире представляют на заседании судейского коллегии в городской шахматный клуб до 15 февраля.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
16 февраля – 14.00
На ледовой арене МАУ СШ «Юность» состоится игра Чемпионата Мурманской области по хоккею между ХК «Апатиты» и ХК «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
19-20 февраля
На арене Дворца спорта ФСК «Атлет» состоится военно-спортивная игра «Орлёнок», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Участие в соревнованиях примут команды общеобразовательных организаций города Апатиты.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
г.Мончегорск
15 и 16 февраля
В Мончегорске соревнования по мини-футболу на снегу откроют 60-й юбилейный Праздник Севера учащихся. Состязания пройдут на спортивном стадионе Северного колледжа физической культуры и спорта с 14 по 16 февраля. В них примут участие пять команд юношей из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов и Кандалакши и три команды девушек из Мончегорска, Оленегорска и Апатитов.
Победители и призёры соревнований будут награждены грамотами и медалями Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области. Абсолютные чемпионы – лентами чемпионов Праздника Севера учащихся. Команды, занявшие призовые места, получат кубки и грамоты.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. Спортивный стадион Северного колледжа физической культуры.
15 и 16 февраля - 10.00
Баскетбол. XXXII Традиционный турнир среди ветеранов памяти братьев Александровых.
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
15 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кандалакша Мончегорск.
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
г.Оленегорск
15 февраля - 14.00
Ледовые гонки, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
г.Оленегорск, парк «Горняк», озеро Ближнее.
15-16 февраля - 14.00
Автоспорт. Соревнования по зимнему дрифту «Racing Time Murmansk». V этап чемпионата Мурманской области по зимнему дрифту.
г.Оленегорск, оз. Банное (Ближнее).
16 февраля - 12.00
Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Оленегорск - Североморск.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС УСЦ.
г.Полярный
15 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Александровск - Полярные Зори.
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
г.Кола
15 февраля - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. СШОР № 13 Мурманск - Кировск, ДЮСШ № 4 Мурманск - Апатиты.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
16 февраля - 12.00.
Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниорок и юниоров до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кольский район - Апатиты, ДЮСШ № 4 Мурманск - Александровск.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
15 и 16 февраля - 9.00
Минифутбол. Чемпионат Мурманской области, 10-13-й туры.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
15 и 16 февраля - 10.00
Юкигассен. XIV Мурманские открытые молодежные игры в снежки по правилам «Yukigassen».
г.Мурманск, Кольский просп., 134. ТРЦ «Форум», верхняя парковка.
15 февраля - 11.00
Массовый спорт. Муниципальный этап Зимнего фестиваля ГТО.
г.Мурманск, Казарменный пер., 2. СШОР-4.
15 и 16 февраля - 12.00
Кикбоксинг. Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу (К1, лайт-контакт).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
15 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
15 февраля - 15.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
15 февраля - 15.30
16 февраля - 14.00
17 февраля - 20.30
19 февраля - 19.30
Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
16 февраля - 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Легкоатлетический манеж.
16 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск) - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
18 февраля - 18.30
Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина» (г.Киров).
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
19 февраля - 20.00
Минифутбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.