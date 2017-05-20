г.Кандалакша

20-24 мая - 16.00

Мини-футбол. Первенство города Кандалакши среди дворовых команд.

г.Кандалакша, спортивная площадка средней школы № 9.

г.Ковдор

20 и 21 мая - 12.00

Плавание. Открытое первенство Ковдорского района.

г.Ковдор, бассейн спорткомплекса «Чайка».

г.Полярные Зори

20 мая - 14.00

На городском стадионе начнётся открытый турнир по флаинг-диску (фрисби). Для новичков предусмотрен мастер-класс.

г.Полярные Зори, ул.Сивко. Городской стадион.

г.Апатиты

20 и 21 мая - 11.00

Пулевая стрельба. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты

г.Апатиты, тир гимназии № 1.

ЗАТО г.Североморск

21 мая – 10.00

На участке дороги от здания администрации ЗАТО до ул. Северная Застава пройдут Городские соревнования «Велогонка в гору». Расписание соревнований: 9.00-09.50 - регистрация участников соревнований; 10.00 - старт соревнований; 10.00-10.20 - заезд; 11.00 - награждение победителей и призеров, подведение итогов гонки.

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная Застава.

21 мая – 12.00

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по бегу на шоссе с участием спортсменов и коллективов физической культуры Мурманской области. Расписание соревнований: 10.30-11.30 - регистрация участников; 12.00 - старт; 14.30 - церемония награждения.

ЗАТО г.Североморск, загородный парк.

пгт. Мурмаши

20 мая - 12.00

Областное первенство и региональный этап Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту в классе F-3-A.

пгт.Мурмаши, аэродром РОСТО ДОСААФ.

г.Кола

20 и 21 мая - 12.00

Баскетбол. Кубок Кольского района.

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

21 мая - 11.00

Конкур. Кубок города Мурманска.

Кольский район, п.Выходной, конный клуб «Водолей».

21 мая - 13.00

Семейный спортивный праздник «Игры нашего двора». Семейный спортивный праздник «Игры нашего двора» направлен на популяризацию здорового образа жизни, организацию активного отдыха детей и подростков, укрепление нравственных основ подрастающего поколения. Организатором праздника выступает общественная организация развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо». В программе праздника: знакомство с правилами и игра в дворовые игры, спортивный флеш-моб, турнир по настольному теннису среди подростков.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс Кольского района.

10-12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодежи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

г.Мурманск

20 и 21 мая - 9.00

Футбол. Открытое юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

20 мая - 12.30

На нижней площадке «Долины Уюта» под руководством Андрея Загарова - председателя Мурманского регионального отделения Федерации северной ходьбы, состоится мастер класс по скандинавской (северной) ходьбе для участников Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения (II-XI ступени) Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Нижняя площадка.

20 мая - 15.00

Спортивное ориентирование. Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

21 мая - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

27 мая – 10.00

В Легкоатлетическом манеже пройдёт Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна» тесты ГТО», в которой смогут принять участие трудовые коллективы VI-VIII возрастной ступени (18-49 лет).

В программу Спартакиады включены такие элементы как: подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа; бег на 2 и 3 км .

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.