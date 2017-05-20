ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Переживания партнёров, или Несчастная любовьПо факту гибели жителя Ревды на озере Чудъявр проводится проверка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.05.17 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

20-24 мая - 16.00

Мини-футбол. Первенство города Кандалакши среди дворовых команд.

г.Кандалакша, спортивная площадка средней школы № 9.

г.Ковдор

20 и 21 мая - 12.00

Плавание. Открытое первенство Ковдорского района.

г.Ковдор, бассейн спорткомплекса «Чайка».

г.Полярные Зори

20 мая - 14.00

На городском стадионе начнётся открытый турнир по флаинг-диску (фрисби). Для новичков предусмотрен мастер-класс.

г.Полярные Зори, ул.Сивко. Городской стадион.

г.Апатиты

20 и 21 мая - 11.00

Пулевая стрельба. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты

г.Апатиты, тир гимназии № 1.

ЗАТО г.Североморск

21 мая – 10.00

На участке дороги от здания администрации ЗАТО до ул. Северная Застава пройдут  Городские соревнования «Велогонка в гору». Расписание соревнований: 9.00-09.50 - регистрация участников соревнований; 10.00 - старт соревнований; 10.00-10.20 - заезд; 11.00 - награждение победителей и призеров, подведение итогов гонки.

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная Застава.

21 мая – 12.00

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по бегу на шоссе с участием спортсменов и коллективов физической культуры Мурманской области. Расписание соревнований: 10.30-11.30 - регистрация участников; 12.00 - старт; 14.30 - церемония награждения.

ЗАТО г.Североморск, загородный парк.

пгт. Мурмаши

20 мая - 12.00

Областное первенство и региональный этап Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту в классе F-3-A.

пгт.Мурмаши, аэродром РОСТО ДОСААФ.

г.Кола

20 и 21 мая - 12.00

Баскетбол. Кубок Кольского района.

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

21 мая - 11.00

Конкур. Кубок города Мурманска.

Кольский район, п.Выходной, конный клуб «Водолей».

21 мая - 13.00

Семейный спортивный праздник «Игры нашего двора». Семейный спортивный праздник «Игры нашего двора» направлен на популяризацию здорового образа жизни, организацию активного отдыха детей и подростков, укрепление нравственных основ подрастающего поколения. Организатором праздника выступает общественная организация развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо». В программе праздника: знакомство с правилами и игра в дворовые игры, спортивный флеш-моб, турнир по настольному теннису среди подростков.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс Кольского района.

10-12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодежи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

г.Мурманск

20 и 21 мая - 9.00

Футбол. Открытое юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

20 мая - 12.30

На нижней площадке «Долины Уюта» под руководством Андрея Загарова - председателя Мурманского регионального отделения Федерации северной ходьбы, состоится мастер класс по скандинавской (северной) ходьбе для участников Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения (II-XI ступени) Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Нижняя площадка.

20 мая - 15.00

Спортивное ориентирование. Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

21 мая - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

27 мая – 10.00

В Легкоатлетическом манеже пройдёт Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна» тесты ГТО», в которой смогут принять участие трудовые коллективы VI-VIII возрастной ступени (18-49 лет).

В программу Спартакиады включены такие элементы как:  подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа; бег на 2 и 3 км.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлилсяЛогистика в Арктике, или Ворота к природным кладовым Земли находятся в России
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Мотивация к труду инвалидов - это замечательно
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 386 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Игорь». Полнометражный мультфильм (0+)15:50«Авангард» - визитная карточка спортивного Мурманска». Специальный репортаж (12+)16:05«Гонка с преследованием». Художественный фильм (12+)17:35«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ апреле в Мурманской области больше всего подорожали продовольствие, резиновая обувь и медуслугиЦены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжают ставить рекорды по росту-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 35 копеек, доллара – почти на 31 копейкуДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуАО «АтомЭнергоСбыт» будет обращаться в правоохранительные органы с целью выявления направлений расходования денежных средств должников-банкротовНа Кольской АЭС в работе три энергоблока-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 маяВесна обострила отношения горожан с управляющими компаниями-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения