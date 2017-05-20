Спортивная афиша
г.Кандалакша
20-24 мая - 16.00
Мини-футбол. Первенство города Кандалакши среди дворовых команд.
г.Кандалакша, спортивная площадка средней школы № 9.
г.Ковдор
20 и 21 мая - 12.00
Плавание. Открытое первенство Ковдорского района.
г.Ковдор, бассейн спорткомплекса «Чайка».
г.Полярные Зори
20 мая - 14.00
На городском стадионе начнётся открытый турнир по флаинг-диску (фрисби). Для новичков предусмотрен мастер-класс.
г.Полярные Зори, ул.Сивко. Городской стадион.
г.Апатиты
20 и 21 мая - 11.00
Пулевая стрельба. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты
г.Апатиты, тир гимназии № 1.
ЗАТО г.Североморск
21 мая – 10.00
На участке дороги от здания администрации ЗАТО до ул. Северная Застава пройдут Городские соревнования «Велогонка в гору». Расписание соревнований: 9.00-09.50 - регистрация участников соревнований; 10.00 - старт соревнований; 10.00-10.20 - заезд; 11.00 - награждение победителей и призеров, подведение итогов гонки.
ЗАТО г.Североморск, ул. Северная Застава.
21 мая – 12.00
Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по бегу на шоссе с участием спортсменов и коллективов физической культуры Мурманской области. Расписание соревнований: 10.30-11.30 - регистрация участников; 12.00 - старт; 14.30 - церемония награждения.
ЗАТО г.Североморск, загородный парк.
пгт. Мурмаши
20 мая - 12.00
Областное первенство и региональный этап Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту в классе F-3-A.
пгт.Мурмаши, аэродром РОСТО ДОСААФ.
г.Кола
20 и 21 мая - 12.00
Баскетбол. Кубок Кольского района.
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
21 мая - 11.00
Конкур. Кубок города Мурманска.
Кольский район, п.Выходной, конный клуб «Водолей».
21 мая - 13.00
Семейный спортивный праздник «Игры нашего двора». Семейный спортивный праздник «Игры нашего двора» направлен на популяризацию здорового образа жизни, организацию активного отдыха детей и подростков, укрепление нравственных основ подрастающего поколения. Организатором праздника выступает общественная организация развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо». В программе праздника: знакомство с правилами и игра в дворовые игры, спортивный флеш-моб, турнир по настольному теннису среди подростков.
г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс Кольского района.
10-12 июня - 9.00
Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодежи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.
В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».
Кольский район,
г.Мурманск
20 и 21 мая - 9.00
Футбол. Открытое юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
20 мая - 12.30
На нижней площадке «Долины Уюта» под руководством Андрея Загарова - председателя Мурманского регионального отделения Федерации северной ходьбы, состоится мастер класс по скандинавской (северной) ходьбе для участников Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения (II-XI ступени) Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Нижняя площадка.
20 мая - 15.00
Спортивное ориентирование. Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
21 мая - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
27 мая – 10.00
В Легкоатлетическом манеже пройдёт Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна» тесты ГТО», в которой смогут принять участие трудовые коллективы VI-VIII возрастной ступени (18-49 лет).
В программу Спартакиады включены такие элементы как: подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа; бег на 2 и
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.