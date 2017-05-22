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Мурманская область. Арктика22.05.17 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

22-24 мая - 16.00

Мини-футбол. Первенство города Кандалакши среди дворовых команд.

г.Кандалакша, спортивная площадка средней школы № 9.

г.Кола

10-12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодежи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

г.Мурманск

27 мая – 10.00

В Легкоатлетическом манеже пройдёт Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна» тесты ГТО», в которой смогут принять участие трудовые коллективы VI-VIII возрастной ступени (18-49 лет).

В программу Спартакиады включены такие элементы как:  подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа; бег на 2 и 3 км.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

 

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