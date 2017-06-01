г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

г.Кировск

3 июня – 12.00

На лыжном стадионе «Тирвас» состоится необычная акция - «На лыжах в лето», посвященная закрытию зимнего сезона. Организаторы мероприятия, спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк», проводит его впервые. Погода способствует спортивному мероприятию – снега на лыжне ещё достаточно, чтобы сделать забег и символично завершить сезон. Для всех любителей лыжных гонок в этот день работает прокат, инвентарь при необходимости выдадут бесплатно. Победителей ждут кубки, а всех участников – памятные сувениры, а также вкусный чай и сладости от молодёжной организации АО «Апатит».

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Полярные Зори

1 июня - 17.30

На открытом хоккейном корте (городской стадион) состоится детский спортивный праздник «Ура, каникулы!» В программе праздника - соревнования на личных велосипедах. Возраст участников - с 3 до 12 лет (2005 год рождения).

г.Полярные Зори, ул.Сивко. Городской стадион.

г.Кола

10-12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодёжи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».