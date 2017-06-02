г.Кандалакша

4 июня – 13.30

Лёгкая атлетика. Соревнования «Беги со мной!»

г.Кандалакша, старт с Центральной площади.

г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

г.Полярные Зори

3 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Полярные Зори, городской стадион.

7 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/8 финала. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Кандалакша».

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

3 июня – 12.00

На лыжном стадионе «Тирвас» состоится необычная акция - «На лыжах в лето», посвященная закрытию зимнего сезона. Организаторы мероприятия, спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк», проводит его впервые. Погода способствует спортивному мероприятию – снега на лыжне ещё достаточно, чтобы сделать забег и символично завершить сезон. Для всех любителей лыжных гонок в этот день работает прокат, инвентарь при необходимости выдадут бесплатно. Победителей ждут кубки, а всех участников – памятные сувениры, а также вкусный чай и сладости от молодёжной организации АО «Апатит».

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

2 июня, - 17.50

3 июня - 15.00

4 июня - 12.00

Стритбол. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

3 и 4 июня - 12.00

Альпинизм. Соревнования «Школа».

г.Кировск, побережье озера Вудъяврчорр.

7 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/8 финала. «Химик» (г.Апатиты) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Апатиты, стадион «Универсал».

г.Мончегорск

3 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Кандалакша».

г.Мончегорск, городской стадион.

г.Островной

6-7 июня - 18.00

Баскетбол. Чемпионат ЗАТО Островной.

г.Островной, спортзал Дома детского творчества.

г.Кола

3 июня - 11.00

Автоспорт. Ралли «Марфа-трофи».

Кольский район, побережье озера Марфа.

10-12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодёжи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

г.Мурманск

3 и 4 июня - 12.00

Альпинизм. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, побережье озера Скальное.

3 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

4 июня - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

4 июня - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Динамо-ГПС» (г.Мурманск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

5 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Динамо-ГПС».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

6 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «Арсенал».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

7 июня - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Динамо-ГПС» (г.Мурманск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.