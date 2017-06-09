Спортивная афиша
г.Кандалакша
10 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
12 июня – 12.00
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района информирует о том, что в День России пройдёт традиционный лёгкоатлетический пробег Нива-2-Кандалакша.
г.Кандалакша, старт в микрорайоне Нива-2, 15км автодороги Полярные Зори - Кандалакша.
13 и 14 июня - 16.00
Мини-футбол. Первенство города Кандалакши среди дворовых команд.
г.Кандалакша, спортплощадка средней школы № 19.
г.Ковдор
24 июня
В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.
Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.
г.Ковдор.
г.Апатиты
16, 24 и 25 июня – 12.30
На автомобильной дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» состоится Открытый чемпионат и Первенство города Апатиты по велосипедному спорту. На время проведения велогонки будет ограничено движение автомобильного транспорта для пропуска организованной колонны велосипедистов: 16 июня – 12.30 до 14.00 до отметки «6 км»; 24 июня с 12.30 до 15.00 до отметки «8 км»; 25 июня с 12.30 до 16.00 до отметки «13 км».
г.Кировск
11 июня -12.00
Мотокросс. Молодёжный Кубок Мурманской области.
г.Кировск, мотодром.
г.Мончегорск
10 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Мончегорск, городской стадион.
г.Оленегорск
12 июня - 12.00
Стритбол. Турнир, посвященный Дню России.
г.Оленегорск, стадион «Олимп».
ЗАТО Островной
9 июня - 18.00
Баскетбол. Чемпионат ЗАТО Островной.
ЗАТО Островной, спортзал Дома детского творчества.
Кольский район
10-12 июня - 11.00
Парусный спорт. Регата «Открытие сезона - 2017».
Кольский район, Нижнетуломское водохранилище.
11 и 12 июня - 11.00
Рафтинг. Чемпионат Мурманской области.
Кольский район, стрелка рек Кица и Кола.
г.Кола
10-12 июня - 9.00
Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодёжи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.
В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».
Кольский район,
ЗАТО Видяево
8 июня - 11.00
Чпортивный праздник «Будь здоров!» в ЗАТО Видяево. В мероприятии примут участие ребята из детского оздоровительного лагеря «Видяевец». В программе праздника – эстафеты, игры, состязания, занятия на тренажерах.
ЗАТО Видяево, ул. Заречная, 60. Школа.
г.Мурманск
10 и 11 июня - 10.00
Спортинг-компакт. Открытый чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».
10 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
11 июня - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
11 июня - 19.00
12 июня - 14.00
Футбол. Первенство России. Третий дивизион. Зона «Северо-Запад». «Север» (г.Мурманск) - «Звезда» (г.Санкт-Петербург).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
13 июня - 20.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «ДЮСШ-10».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
14 июня - 19.00
Футбол. Кубок Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Арсенал» (г.Александровск).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
14 июня - 20.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Легенда». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.