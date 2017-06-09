г.Кандалакша

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

12 июня – 12.00

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района информирует о том, что в День России пройдёт традиционный лёгкоатлетический пробег Нива-2-Кандалакша.

г.Кандалакша, старт в микрорайоне Нива-2, 15км автодороги Полярные Зори - Кандалакша.

13 и 14 июня - 16.00

Мини-футбол. Первенство города Кандалакши среди дворовых команд.

г.Кандалакша, спортплощадка средней школы № 19.

г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

г.Апатиты

16, 24 и 25 июня – 12.30

На автомобильной дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» состоится Открытый чемпионат и Первенство города Апатиты по велосипедному спорту. На время проведения велогонки будет ограничено движение автомобильного транспорта для пропуска организованной колонны велосипедистов: 16 июня – 12.30 до 14.00 до отметки «6 км»; 24 июня с 12.30 до 15.00 до отметки «8 км»; 25 июня с 12.30 до 16.00 до отметки «13 км».

г.Кировск

11 июня -12.00

Мотокросс. Молодёжный Кубок Мурманской области.

г.Кировск, мотодром.

г.Мончегорск

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Мончегорск, городской стадион.

г.Оленегорск

12 июня - 12.00

Стритбол. Турнир, посвященный Дню России.

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

ЗАТО Островной

9 июня - 18.00

Баскетбол. Чемпионат ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, спортзал Дома детского творчества.

Кольский район

10-12 июня - 11.00

Парусный спорт. Регата «Открытие сезона - 2017».

Кольский район, Нижнетуломское водохранилище.

11 и 12 июня - 11.00

Рафтинг. Чемпионат Мурманской области.

Кольский район, стрелка рек Кица и Кола.

г.Кола

10-12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодёжи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

ЗАТО Видяево

8 июня - 11.00

Чпортивный праздник «Будь здоров!» в ЗАТО Видяево. В мероприятии примут участие ребята из детского оздоровительного лагеря «Видяевец». В программе праздника – эстафеты, игры, состязания, занятия на тренажерах.

ЗАТО Видяево, ул. Заречная, 60. Школа.

г.Мурманск

10 и 11 июня - 10.00

Спортинг-компакт. Открытый чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

11 июня - 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

11 июня - 19.00

12 июня - 14.00

Футбол. Первенство России. Третий дивизион. Зона «Северо-Запад». «Север» (г.Мурманск) - «Звезда» (г.Санкт-Петербург).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

13 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

14 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Арсенал» (г.Александровск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

14 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Легенда». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.