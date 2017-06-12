г.Кандалакша

12 июня – 12.00

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района информирует о том, что в День России пройдёт традиционный лёгкоатлетический пробег Нива-2-Кандалакша.

г.Кандалакша, старт в микрорайоне Нива-2, 15км автодороги Полярные Зори - Кандалакша.

13 и 14 июня - 16.00

Мини-футбол. Первенство города Кандалакши среди дворовых команд.

г.Кандалакша, спортплощадка средней школы № 19.

г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

г.Апатиты

16, 24 и 25 июня – 12.30

На автомобильной дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» состоится Открытый чемпионат и Первенство города Апатиты по велосипедному спорту. На время проведения велогонки будет ограничено движение автомобильного транспорта для пропуска организованной колонны велосипедистов: 16 июня – 12.30 до 14.00 до отметки «6 км»; 24 июня с 12.30 до 15.00 до отметки «8 км»; 25 июня с 12.30 до 16.00 до отметки «13 км».

г.Оленегорск

12 июня - 12.00

Стритбол. Турнир, посвященный Дню России.

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

пгт.Мурмаши

12 июня - 14.00

На площади перед ДК «Энергетик» пройдёт спортивный праздник «Россия - это мы!».

пгт.Мурмаши, площадь перед ДК «Энергетик».

Кольский район

12 июня - 11.00

Парусный спорт. Регата «Открытие сезона - 2017».

Кольский район, Нижнетуломское водохранилище.

12 июня - 11.00

Рафтинг. Чемпионат Мурманской области.

Кольский район, стрелка рек Кица и Кола.

г.Кола

12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодёжи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

г.Мурманск

12 июня - 14.00

Футбол. Первенство России. Третий дивизион. Зона «Северо-Запад». «Север» (г.Мурманск) - «Звезда» (г.Санкт-Петербург).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

12 июня - 11.00

На базе спортивного комплекса «Долина Уюта» состоится легкоатлетический пробег, приуроченный ко Дню России. В мероприятии примут участие: заслуженный мастер спорта, серебряный призёр XXVIII Олимпийских игр, председатель комитета Мурманской областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова; актив Мурманского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; члены и сторонники партии «Единая Россия» и представители региональных общественных организаций.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта».

13 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

14 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Арсенал» (г.Александровск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

14 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Легенда». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.