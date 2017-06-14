г.Кандалакша

14 июня - 16.00

Мини-футбол. Первенство города Кандалакши среди дворовых команд.

г.Кандалакша, спортплощадка средней школы № 19.

г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

г.Апатиты

16, 24 и 25 июня – 12.30

На автомобильной дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» состоится Открытый чемпионат и Первенство города Апатиты по велосипедному спорту. На время проведения велогонки будет ограничено движение автомобильного транспорта для пропуска организованной колонны велосипедистов: 16 июня – 12.30 до 14.00 до отметки «6 км»; 24 июня с 12.30 до 15.00 до отметки «8 км»; 25 июня с 12.30 до 16.00 до отметки «13 км».

г.Мурманск

14 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. «Динамо-ГПС» (г.Мурманск) - «Арсенал» (г.Александровск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

14 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Легенда». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.