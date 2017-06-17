16 июня комитет по физической культуре и спорту Мурманской области сообщил о приостановлении проведения игр Чемпионата и Кубка Мурманской области по футболу без объяснения причин.

г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

г.Полярные Зори

17 июня – 11.00

Лёгкая атлетика. Легкоатлетический пробег Африканда - Полярные Зори. Регистрация в городском Дворце культуры г.Полярные Зори с 9.00. Отправление автобуса к месту старта в 10.20. Старт для мужчин до 60 лет на дистанцию 13 км в 11.00. Старт для мужчин 60 лет и старше на дистанцию 5 км в 11.30.

г.Полярные Зори.

г.Апатиты

24 и 25 июня – 12.30

На автомобильной дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» состоится Открытый чемпионат и Первенство города Апатиты по велосипедному спорту. На время проведения велогонки будет ограничено движение автомобильного транспорта для пропуска организованной колонны велосипедистов: 24 июня с 12.30 до 15.00 до отметки «8 км»; 25 июня с 12.30 до 16.00 до отметки «13 км».

25 июня – 10.00

На лыжном стадионе ФСК «Атлет» пройдут открытые соревнования города Апатиты по спортивно-прикладному собаководству «Городская собака – 2017». Соревнования проводятся в двух группах: «А» (опытные спортсмены) - дрессировщики с собаками старше 12 месяцев, имеющих ветеринарный допуск и дипломы по испытаниям «Общий курс дрессировки» (ОКД), «BegleitHund» (БХ), служебное троеборье (ИПО) или неоднократно участвующие в соревнованиях по этим нормативам; «Б» (спортсмены, имеющие табель спортсмена) - дрессировщики с собаками старше 12 месяцев, не имеющих вышеуказанных квалификаций и занимающихся по нормативам БХ, «Управляемая городская собака» (УГС).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

С 24 по 25 июня

В Хибинских горах в рамках этапа Российского фестиваля на скалах и Чемпионата и Первенства Мурманской области по скалолазанию на естественном рельефе пройдут традиционные соревнования по скалолазанию на естественном рельефе «Мемориал Н. Калюкина», посвященные XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню. В первый день соревнования состоятся в ущелье Скальное на трудность, во второй день в ущелье голубых озер – скорость.

Состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Поход выходного дня». В первый день участники отправятся в Ущелье Скальное, во второй день – в Ущелье Голубых озер. Участники до 18 лет допускаются либо в сопровождении родителей (родителя), либо с письменного заявления родителей.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озёр.

г.Мурманск

18 июня – 11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт». 1/4 финала. «Альфа Банк» - «Арктика», «Легенда» - рыбный порт.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

18 июня – 12.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт». 1/4 финала. Северный флот - «Север С», «Ариес» - «Росляково».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

18 июня – 13.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт». 1/4 финала. «Колатом» - «Тесла», «Витязь» - «Сова».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

18 июня – 14.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт». 1/4 финала. «Никель» - «Динамо Ветераны», «Белфрахт» - «Custom Zone».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

18 июня – 15.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт». 1/4 финала. BBC - «Искра», «АМК+» - «Север Сити».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

18 июня – 16.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт». 1/4 финала. «PanAir» - «КЛФ», «Профсоюз ВС» - «АМК».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

19 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. ДЮСШ-10 - «Динамо-ГПС(2)».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

20 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «Ариес»

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

22 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Динамо-ГПС»

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.