г.Кандалакша

24 июня - 11.30

Веломарафон «Кубок Белое море».

г.Кандалакша, лыжный стадион.

пгт.Зеленоборский

24 июня - 13.00

Лёгкая атлетика. Легкоатлетический кросс. Женский масс-старт - дистанция 3 км . - начало в 13.00; мужской масс-старт -дистанция 6 км . - начало в 13.30.

пгт.Зеленоборский, центральный стадион.

г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

нп.Оленья Губа

23 июня -15.00

Спортивно-развлекательная программа «Прыг-прыг-скок» для детей посвященная Международному Олимпийскому дню для военнослужащих.

нп.Оленья Губа, ул.Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.

г.Кировск

24 июня - 11.00

Скалолазание. Соревнования на естественном рельефе «Мемориал Н. Калюкина». Соревнования на трудность.

г.Кировск, ущелье Скальное.

24 июня – 12.30

Спортивный праздник «Жаркий, яркий, твой», посвященный Дню молодёжи на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

12.30 – трасса для мотокросса МАУ СОК «Горняк». Открытые межмуниципальные соревнования по мотоциклетному спорту.

г.Кировск, 16-й км автотрассы Апатиты-Кировск, напротив АЗС «Роснефть».

14.00 – городские соревнования по стритболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк», спортивная площадка.

14.00 – лазертаг - лазерный бой.

г.Кировск, центральная площадь города Кировска.

25 июня - 11.30

Скалолазание. Соревнования на естественном рельефе «Мемориал Н. Калюкина». Соревнования на скорость.

г.Кировск, ущелье Голубых озер.

г.Апатиты

24 и 25 июня – 12.30

На автомобильной дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» состоится Открытый чемпионат и Первенство города Апатиты по велосипедному спорту. Индивидуальная гонка с раздельным стартом на дистанции 10 и 20 км . гонка на дистанции 25, 50 и 75 км в зависимости от возрастной группы.

На время проведения велогонки будет ограничено движение автомобильного транспорта для пропуска организованной колонны велосипедистов: 24 июня - с 12.30 до 15.00 до отметки «8 км»; 25 июня - с 12.30 до 16.00 до отметки «13 км».

г.Апатиты, поворот в аэропорт «Хибины» с просп. Сидоренко.

25 июня – 10.00

На лыжном стадионе ФСК «Атлет» пройдут открытые соревнования города Апатиты по спортивно-прикладному собаководству «Городская собака – 2017». Соревнования проводятся в двух группах: «А» (опытные спортсмены) - дрессировщики с собаками старше 12 месяцев, имеющих ветеринарный допуск и дипломы по испытаниям «Общий курс дрессировки» (ОКД), «BegleitHund» (БХ), служебное троеборье (ИПО) или неоднократно участвующие в соревнованиях по этим нормативам; «Б» (спортсмены, имеющие табель спортсмена) - дрессировщики с собаками старше 12 месяцев, не имеющих вышеуказанных квалификаций и занимающихся по нормативам БХ, «Управляемая городская собака» (УГС).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

С 24 по 25 июня

В Хибинских горах в рамках этапа Российского фестиваля на скалах и Чемпионата и Первенства Мурманской области по скалолазанию на естественном рельефе пройдут традиционные соревнования по скалолазанию на естественном рельефе «Мемориал Н. Калюкина», посвященные XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню. В первый день соревнования состоятся в ущелье Скальное на трудность, во второй день в ущелье голубых озер – скорость.

Состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Поход выходного дня». В первый день участники отправятся в Ущелье Скальное, во второй день – в Ущелье Голубых озер. Участники до 18 лет допускаются либо в сопровождении родителей (родителя), либо с письменного заявления родителей.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озёр.

г.Мончегорск

24 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» - «Мончегорск».

г.Мончегорск, городской стадион.

г.Оленегорск

25 июня - 12.00

Баскетбол. Турнир по стритболу, посвященный Всероссийскому олимпийскому дню.

г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

24 июня - 11.00

Волейбол. Открытый турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд, посвященный Дню молодёжи России.

ЗАТО г.Североморск, спортивная площадка стадиона Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

22 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Динамо-ГПС».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

24 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» - «Кандалакша». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

25 июня – 11.00-16.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «Мега-Спорт». 1/2 финала. 3-я лига:

11.00 - «Искра» - «Север Сити» и «Легенда» - «Арктика».

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «Мега-Спорт». 1/2 финала. 2-я лига:

12.00 - «Ариес» - «PanAir» и АМК - «Сова».

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «Мега-Спорт». 1/2 финала. 1-я лига:

13.00 - «Колатом» - «Северный флот» и «Белфрахт» - «Динамо Ветераны».

14.00 - матч за 3-е место. 3-я лига.

14.00 - финал. 3-я лига.

15.00 - матч за 3-е место. 2-я лига и финал 2-я лига.

16.00 - матч за 3-е место. 1-я лига и финал. 1-я лига.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

25 июня - 12.00

Хоккей. Летний кубок по уличному хоккею.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

26 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «ДЮСШ-10» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

27 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Арсенал».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

29 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Динамо-ГПС(2)».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.