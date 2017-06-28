Мурманская область. Арктика28.06.17 07:40
Спортивная афиша
п.Умба
8 июля - 12.00
В п.Умба будет дан старт традиционным соревнованиям «Поморская гребная Регата – 2017». Участие в соревнованиях могут принять все желающие, достигшие возраста 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или арендующие её у местных жителей и предварительно подавшие заявку на участие в регате в муниципальное автономное учреждение «Центр по физической культуре, спорту и туризму» по адресу: п. Умба, ул. Дзержинского, 40.
п.Умба.
г.Мурманск
29 июня - 20.00
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ГПС» - «Динамо-ГПС(2)».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
Комментарии
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