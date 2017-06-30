г.Кандалакша

5 июля - 18.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/2 финала. «Кандалакша» - «Электрон». г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

п.Умба

8 июля - 12.00

В п.Умба будет дан старт традиционным соревнованиям «Поморская гребная Регата – 2017». Участие в соревнованиях могут принять все желающие, достигшие возраста 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или арендующие её у местных жителей и предварительно подавшие заявку на участие в регате в муниципальное автономное учреждение «Центр по физической культуре, спорту и туризму» по адресу: п. Умба, ул. Дзержинского, 40.

п.Умба, акватория Малой Пирь-губы.

г.Полярные Зори

1 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» - «Горняк К».

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

1 июля, начало в 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» - «Арсенал».

г.Кировск, стадион «Горняк».

9 июля – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно) - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУСОК «Горняк»).

г.Апатиты

1 июля - 11.00

Автоспорт. Соревнования для внедорожников «Автобиатлон».

г.Апатиты. Полигон ДОСААФ.

1 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» - «Мончегорск».

г.Апатиты, стадион «Универсал».

5 июля - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» - «Электрон».

г.Апатиты, стадион «Универсал».

г.Мурманск

30 июня - 10.00

В гимназии № 8 г .Мурманска состоится старт профилактических акций – «Уроков здоровья» в летних городских оздоровительных лагерях г.Мурманска в рамках реализации партийных проектов «Здоровое будущее» и «Здоровье - детям».

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», депутат Мурманской областной думы, главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев; региональный координатор партпроекта «Здоровье – детям», депутат Совета депутатов г.Мурманска Александр Капиносов; учащиеся и педагогический состав гимназии № 8 г .Мурманска; специалисты Мурманского областного центра специальных видов медицинской помощи.

г.Мурманск, ул. Книповича, 32. Гимназии № 8 г .Мурманска, корпус 2.

30 июня - 19.00

2 июля - 17.00

Футбол. Первенство России. Третий дивизион. Зона «Северо-Запад». «Север» (г.Мурманск) - «Электрон» (г.Великий Новгород).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

5 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/2 финала. «Арсенал» - «Химик». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.