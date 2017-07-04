В Мурманске в режиме опытной эксплуатации «Служба – 112» начинает приём звонков от населенияВ Мурманской области отмечен рост смертности от туберкулеза - на 40%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.07.17 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

5 июля - 18.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/2 финала. «Кандалакша» - «Электрон». г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

п.Умба

8 июля - 12.00

В п.Умба будет дан старт традиционным соревнованиям «Поморская гребная Регата – 2017». Участие в соревнованиях могут принять все желающие, достигшие возраста 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или арендующие её у местных жителей и предварительно подавшие заявку на участие в регате в муниципальное автономное учреждение «Центр по физической культуре, спорту и туризму» по адресу: п. Умба, ул. Дзержинского, 40.

п.Умба, акватория Малой Пирь-губы.

г.Кировск

9 июля – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы,  4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно)  - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября,  4. МАУСОК «Горняк»).

г.Апатиты

5 июля - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» - «Электрон».

г.Апатиты, стадион «Универсал».

г.Мурманск

5 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/2 финала. «Арсенал» - «Химик». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовал: 411 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:35«Без свидетелей». Художественный сериал, 2 серия (12+)12:05Фильм КФ «Кино без барьеров». 12:30«Однажды в Голливуде». Художественный фильм (16+)14:05Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиПроцесс ослабления рубля продолжится, к осени ожидается диапазон 62-65 рублейСильнее всего по кошельку северян ударил рост цен на картофель, фотоаппараты и услуги железнодорожного транспорта-PRO ВалютуРубль увяз в ценах на нефтьКурс евро упал почти на 61 копейку, доллара – почти на 42 копейки-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 июляПлановые отключения в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения