г.Кандалакша

5 июля - 18.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/2 финала. «Кандалакша» - «Электрон». г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

п.Умба

8 июля - 12.00

В п.Умба будет дан старт традиционным соревнованиям «Поморская гребная Регата – 2017». Участие в соревнованиях могут принять все желающие, достигшие возраста 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или арендующие её у местных жителей и предварительно подавшие заявку на участие в регате в муниципальное автономное учреждение «Центр по физической культуре, спорту и туризму» по адресу: п. Умба, ул. Дзержинского, 40.

п.Умба, акватория Малой Пирь-губы.

г.Кировск

9 июля – 11.00

В Хибинах состоятся открытые региональные соревнования «Солнечные ночи». Горный легкоатлетический пробег «Солнечные ночи» памяти Александра Белова – один из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей горного бега. XIV этап Гран-При России (мужчины и женщины); XIV этап Гран-При России среди ветеранов (м35, м40, м45, ж35, ж40).

Для участия в высокогорном пробеге традиционно съезжаются спортсмены из городов Мурманской области и других регионов. Непростую дистанцию длиной более десяти километров, ведущую вверх на гору, может преодолеть хорошо подготовленный спортсмен. Но каждый год в числе бегущих есть и смелые новички.

Программа соревнований: 9.20 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Апатитов (г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет»); 9.40 - отправление участников и судей соревнований к месту старта из Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Стадион МАУСОК «Горняк»); 10.20 - регистрация участников и выдача стартовых номеров (район старта); 11.00 - старт соревнований (трансфер финишировавших спортсменов к месту проведения церемонии награждения Группами от района финиша (плато Расвумчорр); 14.00 (ориентировочно) - церемония награждения (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУСОК «Горняк»).

г.Апатиты

5 июля - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» - «Электрон».

г.Апатиты, стадион «Универсал».

г.Кола и нп.Лопарская

8 июля – 12.00

Состоится второй веломарафон Кубка Мурманской области в дисциплине кросс-кантри по грунтовым дорогам. Для начинающих велосипедистов на веломарафоне «Транслапландия» предусмотрена категория «Дебют» (мужчины и женщины) с дистанцией 33 километра . Второй заезд на дистанцию 66 километров состоится от автодрома «Комсомольская горка» в городе Коле с разворотом в посёлок Лопарская и возвращением обратно на старт в город Колу.

Приглашаются желающие попробовать свои силы в прохождении одного из маршрутов. Это самый комфортный для начинающих велосипедистов марафон, проходящий по грунтовым дорогам. К участию в гонке допускаются спортсмены, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем, полис страхования от несчастного случая, физическую подготовку, необходимую для преодоления трассы.

Соревнование проводится по трём группам: мужчины до 45 лет, мужчины старше 45 лет и женщины без разграничения по возрасту. Заявки необходимо отправлять в срок до 7 июля на электронную почту pavel_kolatom@mail.ru.

Стоимость участия – 500 рублей, оплата на старте при получении номера.

Программа соревнований: 11.00 – прибытие судейской бригады на место старта; 11.00 – 11.30 – выдача стартовых номеров зарегистрировавшимся участникам соревнований; 12.00 – старт марафона: 33 км – в п.Лопарская, на 66 км – на автодроме «Комсомольская горка» в Коле; 15.00 – церемония награждения победителей в Коле. 18.00 – закрытие финишного протокола. Победители и призеры будут определены в каждой из категорий. Победители марафона получат кубки, призеры – грамоты и медали.

г.Кола, автодром «Комсомольская горка» и нп.Лопарская.

г.Мурманск

5 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/2 финала. «Арсенал» - «Химик». г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.